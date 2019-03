CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O procurador da Receita Federal Mauro Lara de Barros (PSOL), um dos principais nomes da esquerda em Cuiabá, classificou como “péssima” a administração do prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB).

Na avaliação do procurador, passados pouco mais de dois anos da atual gestão, resta aos eleitores apenas promessas de campanha não cumpridas pelo emedebista.

“Vejo que a gestão Emanuel Pinheiro é péssima. O cidadão cuiabano vê que as promessas de campanha de Emanuel Pinheiro foram apenas isso: ‘promessas de campanha’. Não há melhora na qualidade dos serviços públicos”, afirmou Mauro, em entrevista ao MidiaNews.

Vejo que a gestão Emanuel Pinheiro é péssima. O cidadão cuiabano vê que as promessas de campanha de Emanuel Pinheiro foram apenas isso: ‘promessas de campanha’

Ele citou, por exemplo, o impasse envolvendo a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que está com atividades paralisadas desde o último dia 11 de março.

De um lado, a unidade aponta falta de repasses por parte do Município. De outro, a Prefeitura alega que a Santa Casa é quem deixou de realizar procedimentos pelos quais já recebeu recursos.

Neste aspecto, o procurador vai mais longe e diz que parte do problema é também responsabilidade do governador Mauro Mendes (DEM).

“O caos na saúde é de responsabilidade do prefeito em conjunto com o Governo do Estado, que não repassa devidamente os recursos a que Cuiabá tem direito e não cumpre o que compete ao Estado de Mato Grosso no âmbito do SUS”, afirmou o procurador.

Ainda segundo ele, o caos decorre também de um modelo que, ao invés de fortalecer o SUS, procura apenas repassar recursos a instituições filantrópicas como a Santa Casa.

“E é aí que acabam ocorrendo muitos desvios pelo fato dessas instituições não estarem sujeitas aos mesmos controles que os órgãos públicos estão sujeitos”, acrescentou.

Ainda segundo o procurador, há outros setores na Capital em que os serviços tiveram uma piora. É o caso do transporte público, por exemplo, que até hoje não passou por uma nova licitação.

Fora das urnas

Inicialmente cotado como possível adversário de Emanuel Pinheiro nas urnas, em 2020, o procurador Mauro já adiantou que não disputará o processo eleitoral do próximo ano.

Ao MidiaNews, ele admitiu que o fato de disputar as eleições por um partido pequeno lhe exigiu “um grande esforço pessoal”.

“Nos últimos anos as sucessivas candidaturas em um partido pequeno com poucos recursos e pouca estrutura exigiram um grande esforço pessoal. Não pretendo ser candidato nas eleições 2020, nem a prefeito, nem a vereador”, disse.

Leia mais sobre o assunto:





Procurador cita “grande esforço pessoal” e se afasta da política