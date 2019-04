O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo, que apresentou o balanço do quadimestre

Os gastos e encargos com servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso cresceram R$ 3,3 bilhões entre os anos de 2015 e 2018.

O montante que o Executivo precisou desembolsar para quitar o salário cresceu de R$ 7,9 bilhões para R$ 11,2 bilhões no período.

Isso representa um crescimento nominal de 41,6% em gastos com pessoal. Já o crescimento real - já descontada a inflação - foi de 26,5%.

O montante inclui pagamento de salários, Imposto de Renda, Previdência Social e outros encargos.

Os dados foram revelados pelo secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo na semana passada, durante a apresentação do demonstrativo das contas do Governo referente ao 3º quadrimestre de 2018.

No levantamento, o Executivo aponta que foram gastos 68% do seu orçamento com folha salarial.

"Na despesa orçamentaria empenhada - que é consumida pelos orçamentos anuais - vejam que há uma tendência de aumento de pessoal. Começou em 2015 em 61% da Receita Corrente Líquida e em 2018 bateu em quase 70%. De fato uma trajetória insustentável”, disse o secretário.

“Esse crescimento desestruturado se deu no pior momento da crise. Veja que em 2015 e 2016 nós tivemos PIB [Produto Interno Bruto] negativo. Nós tivemos uma recessão no País, decrescemos 7% nesses dois anos”.

Dívidas

Com o Orçamento de R$17,1 bilhão no ano de 2018, o Governo ainda usou 21% desse montante com outras despesas correntes, cerca de R$ 3,6 bilhões.

Gallo aponta para os gastos com amortização, juros e encargos de dívidas, que diminuíram ao longo de quatro anos (veja tabela abaixo).

Gallo explica que a redução só foi possível devido à renegociação da dívida com o Governo Federal em 2017. Ele se refere à dívida que Mato Grosso tem com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Caixa Econômica Federal para a implantação das obras da Copa do Mundo.

“Com as dívidas tivemos uma relativa estabilidade. Vejam que se nós não tivéssemos feito a renegociação da dívida com a União, que foi permitida pela Lei Complementar 156, nós estaríamos hoje em uma situação ainda pior. Em 2015, se consumia 9% com dívida. Nós consumimos no ano passado 5%", afirmou o secretário.

