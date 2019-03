GAZETA DIGITAL



Os deputados João Batista (Pros), Paulo Araújo (PP), Thiago Silva (MDB), Ulysses Moraes (DC) e Valmir Moretto (PRB) foram escolhidos nesta quarta-feira (27) para composição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

João Batista é o presidente da CPI. Paulo Araújo foi escolhido vice. Thiago Silva atuará como relator. Os outros membros terão os cargos na comissão escolhidos em momento futuro.

A CPI tem um prazo de 180 dias para analisar a contabilidade da previdência social do Estado. Entre as metas da comissão de inquérito está a de esclarecer com precisão as receitas e despesas dos aposentados e pensionistas, bem como a real situação financeira, elaborando um diagnóstico fiel e seguro sobre a saúde e sustentabilidade do sistema.

Batista já descartou a possibilidade de a CPI fazer oposição ao governo Mauro Mendes. “A CPI não é para atacar o atual governo, vai fazer um histórico de 30 anos da previdência dos servidores públicos estaduais. Independente de o governo apresentar uma propositura, a CPI vai apresentar um diagnóstico".

"Queremos saber quando e onde a previdência começou a dar errado e, com isso, apresentar uma proposta de melhoria para não prejudicar aqueles que pagam e precisam se beneficiar no futuro”, explicou na ocasião.

O deputado também descartou a possibilidade de a previdência dos servidores estaduais dar prejuízo aos cofres públicos e à sociedade.