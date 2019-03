CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O promotor de Justiça Célio Fúrio abriu um inquérito para apurar eventuais atos de improbidade administrativa e danos ao erário supostamente provocados pelos ex-secretários Marcelo Duarte (Insfraestrutura) e Paulo Taques (Casa Civil), que atuaram na gestão do ex-governador Pedro Taques (PSDB).

A portaria foi instaurada nesta terça-feira (26). Nela, o promotor cita uma representação feita pelo ex-deputado Zeca Viana (PDT) contra os dois ex-gestores.

Na ocasião, Viana os apontou como responsáveis por “sonegação de informações e violação do dever de transparência, dificultando a atividade de fiscalização do Parlamento”. A portaria não especifica em qual caso as informações foram sonegadas.

Divulgação Promotor de Justiça Célio Fúrio, que instaurou investigação

“Instaurar inquérito civil para apurar eventuais atos de improbidade administrativa, de danos ao erário ou promover a declaração de nulidade ou anulação de atos lesivos ao patrimônio público ou a moralidade administrativa, em face da conduta de Marcelo Duarte Monteiro e Paulo César Zamar Taques”, escreveu promotor na portaria.

No documento, o promotor determina que a Secretaria de Infraestrutura e a Casa Civil prestem informações acerca dos encaminhamentos já feitos pelo deputado.

“Solicitando informações se já foram atendidos os pedidos lá contidos e, caso não tenham sido atendidos, o que motivou esse comportamento”, ordenou.

Pagamento sob suspeita

Durante seu mandato, o deputado foi um dos mais combativos à gestão Pedro Taques, e denunciou diversas licitações realizadas pela Sinfra nas sessões parlamentares.

A última foi em fevereiro de 2018, quando ele denunciou uma suposta fraude na licitação do Governo do Estado que visava a construção de 300 pontes de concreto.

As pontes deveriam ser construídas em todas as regiões de Mato Grosso, com investimento previsto da ordem de R$ 200,5 mil. Os parlamentares suspeitaram de “direcionamento” de licitação.

Conforme Zeca Viana, o processo licitatório ocorreu em Regime Diferenciado de Contratação (RDC), o mesmo modelo de escolhido pela gestão Silval Barbosa para implementar as obras da Copa do Pantanal Fifa 2014.

“Eles já estão colocando a carroça na frente dos bois. Chamamento a ponte de kit de transposição de obstáculo para estabelecimento de acesso. Põe ponte de concreto, meu Deus do Céu, que todas as empresas vão entrar na concorrência! Se vê como é a expertise desse povo”, disse o deputado à época.

Já no início do Governo Taques, Zeca também requereu informações acerca do pagamento de R$ 3,2 milhões à Construtora Trípolo Ltda. Isso porque, à época, Taques havia determinado o pagamento de R$ 3,2 milhões à construtora referente a serviços de obras e engenharia que teriam sido prestados na gestão do governador Silval Barbosa (PMDB).

A Trípolo pertence ao empresário Fausto Bortolini, filho do primeiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PR).