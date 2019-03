DA REDAÇÃO



O procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, coordenador do Naco (Núcleo de Ações de Competência Originária do MPE), afirmou na quarta-feira (27) que pretende levar delegados, investigadores e escrivães para atuar no núcleo.

O Naco é um setor do Ministério Público Estadual responsável pelo processamento de autoridades com foro especial por prerrogativa de função.

A informação foi repassada, durante reunião que Domingos Sávio teve com representantes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) e Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação (CAO/CSI) do MPE e Polícia Civil.

A reunião foi realizada para reforçar a parceria entre as instituições nas investigações de combate a crimes contra o patrimônio público, improbidade administrativa, organização criminosa, entre outros.

“A equipe da Polícia Civil ficaria com a parte das investigações e nós, naturalmente, a cargo do coordenador do Naco, ficaríamos com a demanda judicial. Assim, nós iríamos colaborar com as investigações deles e eles com os nossos procedimentos investigatórios criminais que nós próprios haveremos de destacar. Acho que isso trará mais dinâmica, efetividade e agilidade aos trabalhos do Naco”, afirmou o coordenador.

A reunião foi feita a convite do procurador. “Essa reunião, além de apresentar os membros da nova administração do Ministério Público Estadual, foi também para conhecer os diretores da Polícia Civil e reforçar a parceria entre as instituições. Nós temos necessidade de trabalhar em conjunto. Acredito que isso ficou muito bem estabelecido e creio que teremos muitos frutos a partir desta reunião, porque a boa vontade de ambas as instituições é grande e a vontade de apresentar bons serviços à sociedade também”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval de Resende, afirmou que a cooperação entre as instituições é fundamental para que a manutenção da ordem pública se dê com qualidade. “Nós entendemos que essa associação de forças é primordial para que tenhamos sucesso no trabalho de investigação e possamos apresentar bons resultados”.

Para o coordenador do CAO/CSI, promotor Rubens Alves de Paula, um trabalho eficaz de combate à criminalidade, principalmente aos chamados “crimes de colarinho branco”, se faz por meio de parceria e força-tarefa.

“A união das instituições para fazer um trabalho com robustez é fundamental. Essa aproximação das instituições é de extrema necessidade para que tenhamos um resultado efetivo no trabalho da investigação e, lógico, no final da ação penal”, disse.