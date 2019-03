DA REDAÇÃO



Após nove meses de trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Filantrópicos encerrou as atividades com a entrega do relatório final. O documento foi protocolado junto à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá pelo vereador Chico 2000 (PR), relator da investigação, nesta terça-feira (26).

A CPI foi instaurada em junho do ano passado para investigar os contratos firmados pela Prefeitura de Cuiabá e os Hospitais Filantrópicos. Por conta do caos financeiro da Santa Casa de Misericórdia, a unidade de saúde foi o principal foco de toda a investigação.

O Hospital Filantrópico suspendeu os atendimentos há duas semanas, uma vez que não estavam conseguindo se manter, pois os funcionários estão com quatro folhas salariais atrasadas, e ainda não receberam o décimo terceiro no final do ano passado.

A CPI detectou um quadro financeiro extremamente negativo. A Santa Casa tem prejuízo acumulado de R$ 78,8 milhões, até 2018. Só em 2018, foram R$ 22 milhões em prejuízo

Diante disso, e levando em consideração tudo o que foi apurado durante a CPI, o relatório reforça a necessidade de intervenção na administração da Santa Casa, pedido que já foi apresentado ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) pela Mesa Diretora do Parlamento Municipal.

“A CPI detectou um quadro financeiro extremamente negativo. A Santa Casa tem prejuízo acumulado de R$ 78,8 milhões, até 2018. Só em 2018, foram R$ 22 milhões em prejuízo. Além disso, tem quatro folhas salariais atrasadas e o 13º dos funcionários”, explica o vereador Chico 2000.

CPI da Santa Casa

No relatório, os membros do grupo ainda destacam a necessidade de se aprofundar nessa questão financeira envolvendo a Santa Casa.

Para tanto, apoiam a abertura da CPI que irá investigar, exclusivamente, os repasses de recursos à unidade filantrópica, a qual já foi deve ser instaurada oficialmente nos próximos dias.

A investigação foi sugerida pelo vereador Toninho de Souza (PSD) nesta terça-feira (26), logo após Chico 2000 entregar o relatório final. O requerimento pedindo a abertura de uma nova investigação referente à Saúde na Capital recebeu a assinatura de 24 vereadores.

“A CPI dos filantrópicos foi criada para investigar a contratualização com os hospitais filantrópicos. Na verdade, essa CPI se tornou a CPI da Santa Casa, porque os principais problemas aconteceram dentro da Santa Casa, mas nós não tínhamos a cobertura jurídica para investigar tudo aquilo que aconteceu de errado dentro da Santa Casa. Então nós decidimos criar, nesta terça, especificamente a CPI da Santa Casa que dá plenos poderes para que nós possamos fazer uma devassa, abrir a verdadeira caixa preta que aconteceu dentro da Santa Casa, trazer à tona a verdade”, justificou Toninho.

De acordo com o parlamentar republicano, a nova investigação é necessária porque os trabalhos da CPI dos Filantrópicos foram feitos com base em balanços financeiros já consolidados.

“A nova CPI, com o objetivo mais específico e delimitado, a Câmara poderá ter acesso a dados atualizados e a informações financeiras mais detalhadas. A intenção é verificar quanto a Santa Casa recebeu de recursos públicos, e onde esse dinheiro foi aplicado, para então podermos responsabilizar os culpados”, reforçou Chico.

A presidência ficou com o vereador Toninho de Souza, autor do requerimento que deu origem à investigação. O vereador Chico 2000 (PR), por sua vez, ficará responsável pela relatoria, enquanto que Justino Malheiros (PV) será membro.