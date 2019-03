CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O deputado federal licenciado Carlos Bezerra (MDB) teceu duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), a quem ele classifica como “paranoico”. O emedebista ainda revelou insatisfação com o anúncio acerca da demissão de sua esposa, Teté Bezerra, da presidência da Embratur.

Em uma live no Facebook, o presidente disse que determinou a demissão de Teté em razão de ela ter usado R$ 290 mil de verba pública para “bancar um jantar para empresários do turismo”. Na ocasião, Bolsonaro ainda disse que o episódio “é um escracho, um deboche para com o brasileiro”.

Segundo Carlos Bezerra, sua esposa foi “agredida de forma desonesta” por conta de “fatos deturpados”.

“Eu ficaria magoado se qualquer um passasse por isso, ainda mais sendo minha esposa. Ela foi agredida de forma injusta, desonesta”, afirmou Bezerra, em entrevista ao MidiaNews.

Eu ficaria magoado se qualquer um passasse por isso, ainda mais sendo minha esposa. Ela foi agredida de forma injusta, desonesta. As críticas feitas pelo presidente são absurdas. Esse cara é paranoico

“As críticas feitas pelo presidente são absurdas. Esse cara é paranoico”, acrescentou o deputado.

Segundo ele, as declarações de Bolsonaro revelam seu “despreparo” para conduzir o País.

O deputado explicou que o “jantar” criticado pelo presidente é, na verdade, uma Feira Internacional realizada por uma empresa privada inglesa.

Conforme Bezerra, este ano, o evento - que tem duração de três dias - teria o Brasil como sede e todos os países participantes desembolsam o montante de R$ 290 mil.

“Virou esculhambação”

Ainda segundo o deputado, há pouco mais de um mês, Teté já havia pedido a sua exoneração do cargo. Ela, no entanto, teria sido convencida pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a permanecer.

“O ministro não quis dar a demissão, mandou ela segurar. Na segunda passada, ela voltou a pedir exoneração. Aí, no dia seguinte, o presidente sai com essa história infundada, que mostra o despreparo dele”, disparou Bezerra.

“Ele não entende nada de turismo. Não entende do País. Não entende nada. Disse que é um jantar, que é um show, quando na verdade é uma feira internacional que atrai turistas e empresários do mundo todo. Estão deturpando tudo. O Governo está acabando com tudo, virando uma esculhambação”.

“Sem clima”

Ainda segundo Bezerra, embora a exoneração ainda não tenha sido publicada, não há qualquer clima para a esposa permanecer no cargo.

De acordo com ele, Teté já não estava satisfeita com nomeações feitas na Embratur de pessoas que ela considera “desonestas e despreparadas”. E, com o episódio mais recente, sua continuidade na autarquia ficou inviável.

“O trade turístico do País apoia, quer que ela fique, mas ficou inviável. Ela não fica mais lá. Não há clima, não há condições. Fizeram uma bagunça na Embratur”, concluiu Bezerra.

Veja o vídeo com as críticas do presidente Jair Bolsonaro: