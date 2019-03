CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) admitiu – sem citar nomes – que ficou magoado por conta do cancelamento do Festival 300 anos, que marcaria parte das comemorações do tricentenário da Capital.

O cancelamento ocorreu porque – após uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPE) – o governador Mauro Mendes (DEM) vetou a realização do evento na Arena Pantanal.

“Se eu falar que o cancelamento não magoou é mentira. Magoou porque era um evento de graça. A maioria esmagadora da população não tem condições de pagar para ir a um show do Zezé di Camargo e Luciano, do Leonardo, de Chitãozinho e Xororó, de grandes artistas regionais que iriam cantar também”, disse ele, ao citar nomes que estavam previstos na grade de shows.

Não é questão de pão e circo, que vejo muito gente falar. Seria um momento de alegria, de entretenimento e de diversão à população, custeado pela iniciativa privada e organizada pela Prefeitura de Cuiabá

“Preparamos um evento lindo na Arena e que seria realizado de graça. Não é questão de pão e circo, que vejo muita gente falar. Seria um momento de alegria, de entretenimento e de diversão à população, custeado pela iniciativa privada e organizado pela Prefeitura”, acrescentou.

O prefeito reiterou que o evento não acarretaria em custos para o Município e, por meio do festival, a ideia era arrecadar alimentos que seriam doados a instituições que cuidam de pessoas carentes.

“Há quase um ano estávamos organizando. Consegui patrocinadores, não ia custar R$ 0,01 para os cofres públicos. Tomei esse cuidado. Em troca, iriamos pedir como entrada um quilo de alimento não perecível. Mas, infelizmente, não deu”, disse.

Ele adiantou que estuda com sua equipe a realização de uma festa, que deve ser bem mais “modesta”, para a data não passar em branco.