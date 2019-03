DO TERRA NOTICIAS



O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para dizer que decidiu cancelar as instalações de radares eletrônicos em rodovias federais e que os contratos serão revisados para avaliar a real necessidade.

Segundo Bolsonaro, a medida veio após revelação do Ministério da Infraestrutura de que há pedidos prontos para mais de 8 mil novos radares.

"Sabemos que a grande maioria destes têm o único intuito de retomo financeiro ao estado."

De acordo com o presidente, ao renovar as concessões de trechos rodoviários todos os contratos de radares serão revisados, "verificando a real necessidade de sua existência para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista."

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/bolsonaro-diz-que-vai-cancelar-pedidos-de-novos-radares-em-rodovias-federais,5df9826eeea0e9b40af1c959a88a82a7cau8zm3j.html