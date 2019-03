Mato Grosso e Várzea Grande voltam a ocupar o cenário nacional e mundial com a inauguração do complexo industrial da Marfrig, que aposta na recuperação da economia, após anos de crise econômica.

A Marfrig Global Foods é uma das maiores companhias de alimentos à base de proteína animal do mundo.

O evento acontece nesta segunda-feira (1) de abril a partir das 7 horas da manhã na sede da empresa na Alameda Júlio Muller 1.650 em Várzea Grande e reúne autoridades públicas e civis ligados ao ramo da proteína animal.

"É um importante avanço para nossa cidade, nosso Estado e porque não dizer nosso país, que tanto necessita de investimentos que gerem emprego, renda e principalmente confiabilidade", comemorou a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos.

A Marfrig está presente em 12 países em quatro continentes, mas por ser uma companhia brasileira de alimentos internacionalizada e diversificada, seus produtos estão presentes em 100 países.

Fundada em 2000, a Marfrig atuava em Paranatinga e Tangará da Serra e agora chega a Várzea Grande demonstrando a importância de nossa cidade no desenvolvimento nacional.

"Estamos falando de um dos maiores grupos empresariais do mundo e que está apostando ainda mais em Mato Grosso e vai continuar contando com o apoio de nosso governo", disse o governador Mauro Mendes para quem o Estado tem capacidade de trazer novos investimentos, pois vive agora o momento da segurança jurídica e de que as coisas são tratadas com respeito para quem investe e aposta em nosso Estado.

Em 2006 a Marfrig adquiriu a maior empresa de carnes uruguaia e em 2007 chegou a Argentina.

Em 2008 foi a vez de chegar à Irlanda do Norte, no continente Europeu e em 2010 adquiriu a americana Keystone Foods por 1,26 bilhões de dólares.

Hoje é a segunda maior exportadora de frangos e suínos do Brasil.

Com 90 mil funcionários o Marfrig é o maior produtor de ovinos da América do Sul, maior companhia de carnes da Argentina, o maior produtor de aves do Reino Unido e a maior companhia privada no Uruguai e na Irlanda do Norte.

O senador Jayme Campos que foi proprietário do Frigorífico Tangará da Serra, hoje do Grupo Marfrig, ponderou como essencial para o Brasil e conseqüentemente para seus Estados e Municípios este tipo de investimento, pois ele demonstra que o Brasil está saindo da recessão e voltando a crescer.

"O Brasil e sua gente necessitam de estímulos e nada é mais importante quando se percebe uma industria como a Marfrig investindo, gerando emprego e renda e apostando em Mato Grosso e em Várzea Grande que estão fazendo a sua parte no tocando a gestão pública, pois quando se tem um alinhamento entre as atuações pública e privada se consegue superar as adversidades", explicou o senador Jayme Campos.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, que nos últimos anos foi secretário de Gestão Fazendária e de Governo em Várzea Grande, a cidade e o Estado estão aos poucos conseguindo superar as adversidades por estarem trabalhando de forma conjunta e na busca de soluções.

"Para se driblar as dificuldades é necessário que os poderes públicos se unam em busca do bem comum e isto o governador Mauro Mendes e a prefeita Lucimar Campos sabem e estão fazendo, pois eles trabalham em busca de melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar suas gestões referência na busca de soluções e resultados", disse César Miranda apontando que a chegada desta nova unidade da Marfrig será a primeira de muitas empresas, indústrias e comercio que virão para mudar o perfil e a economia de Mato Grosso e de seus municípios.

Tanto o governador, quando a prefeita e o senador apontaram a importância desta nova operação da Marfrig que vai indiretamente movimentar a economia de várias cidades aonde são criadas aves e outros animais que servirão para o abate e a comercialização.