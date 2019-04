O prefeito Emanuel Pinheiro: Tomada de Contas vai analisar o caso do aluguel

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) voltou a se posicionar em relação ao episódio envolvendo a locação de dois imóveis para abrigar a Secretaria dos 300 Anos (Sec 300) e disse que “não passará a mão na cabeça de ninguém”, caso sejam detectadas irregularidades no processo que resultou no aluguel.

Conforme denúncia, a Prefeitura já teria desembolsado R$ 72 mil para custear o aluguel de um dos espaços, sendo que ele está abandonado e jamais foi utilizado pelo Município.

Na última sexta-feira (29), o prefeito determinou a abertura de uma Tomada de Contas Especial para apurar o assunto.

“Não tenho nada a esconder. Fiz a determinação que todo gestor sério e probo faz. Chegou a denúncia, não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Não tem que ficar justificando nada. Faz-se a Tomada de Contas. Um processo livre, independente e sério para que se apure todas as denúncias”, disse Emanuel.

“E, caso tenha irregularidade comprovada ou detectados os responsáveis, que eles respondam e paguem no rigor da lei. Não tem outra justificativa. A tomada de contas vai responder tudo”, acrescentou o prefeito.

Emanuel evitou dar detalhes sobre os prazos para a conclusão do processo de Tomada de Contas, que está sob responsabilidade do controlador-geral do Município, Marcus Brito.

O prefeito disse apenas que o orientou a conduzir a investigação em “comum acordo” com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e com o Ministério Público Estadual (MPE-MT).

“É uma situação totalmente de controle interno. Não sei o prazo. Quero que faça um trabalho exemplar para que não paire nenhuma dúvida perante a sociedade”, disse.

Saída de secretário

O prefeito ainda classificou como “um gesto de nobreza” a saída do secretário Júnior Leite do comando da Comunicação do Município.

Após a instauração da tomada de contas, Leite emitiu uma nota dando conta de seu afastamento, até que os fatos sejam apurados. Isto porque, ele é quem estava à frente da SEC 300 à época em que o contrato de locação foi celebrado.

“Foi um gesto de muita dignidade, muita nobreza, de um homem de bem. Diante de todo o processo que está em discussão e que ele era o secretário à época, ele entendeu que, eticamente, ficar no cargo poderia passar uma imagem de que poderia influenciar na Tomada de Contas que determinei”, disse Emanuel.

