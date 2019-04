CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) rebateu as críticas feitas pela oposição ao empréstimo de US$ 322 milhões (R$ 1,2 bilhão) junto ao Banco Mundial para quitar uma dívida com o Bank of America.

Para Mendes, a oposição precisa “atualizar o discurso”, pois o empréstimo está sendo realizado por dívidas contraídas na gestão Silval Barbosa. Pelo projeto, a dívida, que deveria ser paga até 2022, se alonga para 2039.

“Estou pagando uma dívida que é de outros também. É só eles atualizarem o discurso e verão que é um bom negócio para Mato Grosso”, afirmou Mauro Mendes na manhã desta segunda-feira (1º), no evento de inauuração de uma unidade da Marfrig Global Foods, em Várzea Grande.

“Alguns que criticam, há poucos dias estavam defendendo. Isso mostra um argumento muito oportunista. Nós temos que parar com isso. Temos que fazer política falando a verdade”, alfinetou o governador.

Mendes não citou nomes. Mas a declaração se refere ao deputado Wilson Santos (PSDB), companheiro de partido do ex-governador Pedro Taques, que chegou a tentar fazer o mesmo empréstimo em sua gestão.

De acordo com o atual discurso do deputado tucano, o empréstimo fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) do Estado, aprovada recentemente, segundo a qual os gestores não devem deixar dívidas para seus sucessores.

“É natural a resistência. Não importa se é bom ou ruim. É a oposição, então ela quer ser contra sempre. Mas é muito bom para o Estado de Mato Grosso, alivia o nosso caixa em um curto espaço de tempo”.

“Isso faz parte de uma estratégia, que foi tentada pelo governo anterior, e não conseguir fazer. E nós conseguimos em três meses de gestão. Tem que se dizer isso. O governo anterior ficou durante um ano e meio tentando fazer, isso foi noticiado várias vezes”.

“Lamentavelmente, ele não conseguiu fazer. Em três meses nós conseguimos. Acertamos com banco, tivemos o aval da Secretaria do Tesouro Nacional e estamos implementando as ações. E vamos fazer outras ações para tirar Mato Grosso da quebradeira e do buraco que nos deixaram”, disse Mendes.

Projeto na Assembleia

O projeto, que permite ao Governo pegar o empréstimo junto ao Banco Mundial, já foi aprovado em primeira votação por 17 a 3. A matéria está programada para entrar em segunda votação nesta terça-feira (2).

Embora o projeto de lei pedindo autorização cite US$ 332 milhões, o Executivo diz que este é o teto da operação e que o valor deverá ficar entre US$ 250 milhões e US$ 280 milhões.

Caso a operação seja concretizada, o Estado passaria a ter uma nova dívida, só que com melhores condições de pagamento: prazo alongado de quatro para 20 anos e com juros anuais passando dos atuais 5% para 3,5%.

“Nós temos certeza que será aprovado porque é bom para Mato Grosso, e na sequencia nós vamos implementar os passos seguintes para a assinatura de um novo contrato”, comentou o governador.

Segundo cálculos do Executivo, a troca de dívida traria um alívio de caixa de R$ 763 milhões para Mato Grosso até 2022. Somente para o ano que vem, o alívio totalizaria cerca de R$ 200 milhões.

