O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que as questões que fizeram com o Governo Estado vetasse a realização do Festival 300 anos foram técnicas.

O cancelamento do evento ocorreu no dia 31 de março, após o governador atender uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPE), que dizia que o gramado, já danificado, poderia ficar pior com as festividades e poderia prejudicar partidas de futebol.

“Essa questão foi técnica. Não adianta o prefeito querer polemizar e falar aquilo que não é verdade. Nós temos um campeonato estadual em curso. O Cuiabá vai, pela primeira vez, participar da série B”, disse o governador Mauro Mendes.

À época do cancelamento, o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) disse que tentou abrir diálogo com a Federação Mato-grossense de Futebol - que se opôs ao evento -, garantindo que o gramado não seria danificado.

“Eu disse que poderia usar a Arena, nunca proibi e não é proibido. O que disse, em alto e bom tom para o secretário e representantes, é para que dessem garantia – e eles nunca conseguiram dar – que não iriam estragar o gramado. E segundo que nós tivéssemos a preservação daquele espaço, como um espaço multiuso. Lamentavelmente isso não foi dado”, disse.

“Eles [a Prefeitura] não tinham oficializado essa data, e a Federação tinha oficializado a data como o dia para uma das semifinais do estadual”, finalizou o governador.

A data em que ocorreria o evento coincide com as semifinais do Campeonato Estadual. A Série B do Brasileirão deve começar nos próximos dias.

Mágoa

Recentemente, o prefeito disse que o cancelamento do evento o deixou magoado e ainda negou que o festival tivesse viés de “pão e circo”.

“Se eu falar que o cancelamento não magoou é mentira. Magoou porque era um evento de graça. A maioria esmagadora da população não tem condições de pagar para ir a um show do Zezé di Camargo e Luciano, do Leonardo, de Chitãozinho e Xororó, de grandes artistas regionais que iriam cantar também”, disse ele, ao citar nomes que estavam previstos na grade de shows.

“Preparamos um evento lindo na Arena e que seria realizado de graça. Não é questão de pão e circo, que vejo muita gente falar. Seria um momento de alegria, de entretenimento e de diversão à população, custeado pela iniciativa privada e organizado pela Prefeitura”, acrescentou.

