Oito mil eleitores devem comparecer às urnas para votar, nesta quarta-feira (03/04), na escolha da nova diretoria da Unicred-Mato Grosso. Os cooperados poderão se dirigir aos locais de votação das 8h às 20h, com um documento com foto (veja lista de locais abaixo).



O voto será em cédula e a apuração está marcada para o dia seguinte, na quinta-feira (04).



Duas chapas são consideradas de situação. A primeira é composta pelo atual presidente da cooperativa, Ernani Albuquerque Preuss, que busca a reeleição. A segunda é liderada por Altino José de Souza, que é diretor executivo da cooperativa.



A outra chapa é encabeçada pelo médico Ronivaldo Lemos, denominada Unicred Pode Mais.



Os postulantes ao comando da cooperativa financeira afirmaram ser importante a presença dos eleitores na votação, pois acreditam que irá valorizar a Unicred.

“É muito importante a participação de todos os cooperados nessa escolha. A chapa 4, por exemplo, defende a qualificação contínua dos colaboradores, para promover a liberação de crédito com segurança e com mais agilidade e gerar sobras para todos os cooperados”, afirmou Ronivaldo Lemos.



Em Cuiabá, os cooperados podem escolher três pontos de votação. O primeiro fica no Hospital São Mateus, no bairro Bosque da Saúde. O segundo fica no edifício SB Medical Business Center, Sala 24, no bairro Jardim Cuiabá. O prédio fica próximo ao Complexo Hospitalar Cuiabá, antigo Hospital Jardim Cuiabá. O último local de votação na Capital fica na sede da Unimed, na rua Barão de Melgaço, centro-sul.



Em Várzea Grande é possível votar na avenida Filinto Muller, número 942, no centro da cidade.



Em Lucas do Rio Verde, a votação ocorre na rua Tapera, número 329 E, no centro.



Já em Nova Mutum, ocorre na Avenida Beija Flores, 632 N, centro.



Em Primavera do Leste, os cooperados devem ir até a rua Frederico Westphalen, 308 B, centro.



Em Rondonópolis, a votação ocorre na rua Antônio Rodrigues dos Santos, 86, centro.



Em Sinop, ocorre na Avenida da Sibipirunas, 2897, Residencial Sul.



Em Sorriso, a votação será no Park Shopping Sorriso, na Avenida Tancredo Neves, 543, Sala 03.



Por fim, em Tangará da Serra, os cooperados podem votar na Avenida Tancredo Neves, 1084, Jardim Tanaka.



A cooperativa



A Unicred é uma instituição financeira cujo objetivo é fornecer crédito e prestar serviços aos seus cooperados.



A Unicred conta atualmente com cinco Centrais, 49 Cooperativas, 272 unidades de negócios e mais de 211 mil cooperados, além de uma Confederação Nacional - Unicred do Brasil, com sede em São Paulo.