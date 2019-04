CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) decidiu pela exoneração do secretário de Inovação e Comunicação Júnior Leite nesta segunda-feira (1º). A demissão deverá ser publicada no Diário Oficial de Contas na terça (2).

Em seu lugar assume interinamente o adjunto da Sicom, Fausto Alberto Olini.

Leite pediu afastamento do cargo na sexta-feira (30), após a Controladoria-Geral do Município instaurar uma tomada de contas especial (investigação interna) para apurar possíveis irregularidades no processo de locação de um imóvel que deveria ser a sede da Secretaria dos 300 anos.

O imóvel, onde antes funcionava o Restaurante Adriano, jamais foi utilizado pela Prefeitura.

"Comunico meu afastamento do cargo de secretário municipal de Inovação e Comunicação, sem remuneração, até que todos os fatos sejam devidamente apurados e esclarecidos", disse Júnior Leite.

No entanto, por ocupar um cargo comissionado o empresário não tem direito a pedir afastamento. Este sendo apenas concedido a servidores efetivos.

Ao MidiaNews, Emanuel afirmou que decidiu por nomear interinamente o adjunto, Fausto Alberto Olini.

Fausto trabalha com Emanuel desde 2010, quando o prefeito ainda era deputado estadual.

"Aluguel Fantasma"

A Prefeitura de Cuiabá teria alugado dois imóveis para instalar a Secretária Extraordinária dos 300 anos (Sec 300). Sendo que um desses imóveis nunca foi usado.

Ainda assim, a Prefeitura já teria desembolsado R$ 72 mil para pagamento de aluguel do imóvel.

O vereador de oposição Diego Guimarães (Progressistas) já apresentou um requerimento na Câmara de Cuiabá - ainda não apreciado - para abertura de comissão processante contra o prefeito.

Segundo o parlamentar, a ideia é apurar suposta infração político-administrativa que teria sido cometida por Emanuel.

o requerimento de Diego detalha que a locação ocorreu por meio de um processo de dispensa de licitação.

O Ministério Público Estadual (MPE) também instaurou um procedimento denominado notícia de fato para apurar se houve ilegalidade na locação dos dois imóveis.

Leia mais sobre o assunto:

“Não escondo nada e não passarei a mão na cabeça de ninguém”

Prefeitura abre tomada de contas e secretário se afasta de Pasta