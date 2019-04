DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que a inauguração de um novo frigorífico é importante para Mato Grosso, pois vai gerar dois mil empregos no município, com possibilidade de chegar a quatro mil postos de trabalho.

A empresa Marfrig Global Foods inaugurou sua nova unidade em Várzea Grande, na manhã desta segunda-feira (1º).

Além de Várzea Grande, a empresa também tem outras duas unidades no Estado: uma em Tangará da Serra e outra em Paranatinga.

Mauro Mendes destacou a importância do Estado melhorar o ambiente de negócios em Mato Grosso, para atrair investidores.

“Precisamos ajudar os empreendedores que aqui se aportam e geram emprego e renda para a nossa sociedade. Caberá a nós ajudarmos naquilo que é o papel do Estado, simplificando, não burocratizando, e facilitando a vida do empreendedor”, destacou.

Precisamos ajudar os empreendedores que aqui se aportam e geram emprego e renda para a nossa sociedade. Caberá a nós ajudarmos naquilo que é o papel do Estado

Para o governador, apoiar iniciativas como a da Marfrig, que expandiu sua atividade no Estado, é fundamental, pois a população de Mato Grosso precisa de empregos.

“Nós, homens públicos, precisamos ter o foco em trabalhar para que o Estado volte a ser pujante e atrativo para as empresas”, ressaltou.

O governador acrescentou que apoiar a geração de emprego é devolver a dignidade para a população. “O nosso grande desafio é gerar emprego. Só quem passou pelo desemprego sabe do que eu estou falando”, disse.

Segundo o senador Jayme Campos, a inauguração do empreendimento é a sinalização de que quando o Poder Público faz a sua parte, a iniciativa privada responde positivamente e investe na expansão de sua atividade.

O evento contou ainda com a presença de diversas autoridades, como a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

A empresa

A Marfrig é hoje a segunda maior exportadora de frangos e suínos do Brasil. Ela tem mais de 90 mil funcionários e é considerada a maior produtora de ovinos da América do Sul, maior companhia de carnes da Argentina, maior produtor de aves do Reino Unido e a maior companhia privada no Uruguai e na Irlanda do Norte.