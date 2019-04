O prefeito Emanuel Pinheiro, que entrará com ação contra opositores

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), se mostrou irritado com as críticas que vem recebendo de vereadores da oposição e adiantou que prepara ações cível e criminal contra parte dos opositores, os quais ele classifica como “moleques e levianos”.

“Você vê o grau de inconsequência e irresponsabilidade dessa molecada. Eles vão responder na Justiça. Já mandei preparar ação criminal e cível contra esses levianos. Querem imputar a mim uma responsabilidade que eu não tenho”, disparou o prefeito.

A declaração foi dada no início da noite desta segunda-feira (1º), quando Emanuel foi questionado sobre o fato de alguns parlamentares citarem um possível envolvimento seu em fatos apurados na Operação Sangria.

A ação desbaratou um esquema de fraudes em licitações e contratos das empresas Proclin, Qualycare e Prox Participações, firmados com o Município de Cuiabá e o Estado, e resultou, inclusive, na prisão do ex-secretário de Saúde da Capital, Huark Douglas Corrêa.

Questionado sobre os nomes dos vereadores que pretende acionar judicialmente, Emanuel preferiu não revelar. Ele disse apenas que “a imprensa sabe quem são essas pessoas” e que, assim que a ação for ajuizada, os nomes se tornarão públicos.

Integram a oposição de Emanuel na Câmara, os vereadores Diego Guimarães (Progressistas), Felipe Wellaton (PV), Abílio Brunini (PSC), Dilemário Alencar (Pros) e Marcelo Bussiki (PSB).

O prefeito, no entanto, ressaltou que suas críticas não atingem a todos.

“Não são todos. Só alguns que, não tendo o que falar da gestão e no desespero de tentar agredir o prefeito, extrapolam seus limites, sua imunidade. Eles se escondem atrás dela porque acham que podem falar o que querem”, disse.

“E eles não vão atacar 30 anos de vida pública dessa forma. Vão ter que provar na Justiça as leviandades que falaram. Caso contrário, vão pagar no rigor da lei”, acrescentou Emanuel.

Denúncias contra vereadores

O prefeito disse também que é o principal interessado nas investigações citadas pelos vereadores e não perdeu a oportunidade para alfinetá-los.

“Quero que apure tudo. Se tem alguém que quer que se apure absolutamente tudo sou eu. Mas tem que apurar todas as denúncias, especialmente na Câmara Municipal. As denúncias que se tem contra esses vereadores, denúncias pesadas”, disse.

“Não vou pautar isso aqui, mas vocês lembram que tem denúncia envolvendo chefe de gabinete desses parlamentares, denúncia acerca do usa da Verba Indenizatória. Defendo que se apure tudo”, completou.

Por fim, Emanuel afirmou que está disposto a ouvir críticas da oposição, desde que sejam feitas de forma responsável.

“Com relação às leviandades em relação a mim e a minha gestão, vão responder na Justiça. Agora, o que for de oposição crítica, se for responsável, eu até as assimilo, porque quero melhorar a minha gestão e atender melhor a população”, concluiu.