CINTIA BORGES E CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Em meio ao impasse sobre a abertura de uma comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) no caso do aluguel de um imóvel jamais ocupado pelo Município, o vereador Chico 2000 (PR) apresentou um requerimento propondo uma CPI para investigar todos os contratos de aluguéis da Prefeitura.

A intenção é abranger, por exemplo, contratos feitos na gestão do então prefeito Mauro Mendes (DEM), de 2012 a 2015. Um dos focos é a locação do Hospital São Benedito. Com isso, o foco deixaria de ser apenas a polêmica envolvendo Emanuel.

“O interesse desta Casa é passar essa gestão a limpo, e nós vamos fazer isso. Estou apresentando aqui uma CPI que contém 14 assinaturas para que nós estejamos investigando todos os aluguéis promovidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Todos, indistintamente”, disse o vereador da base de Emanuel, em sessão desta terça-feira (2).

O interesse desta Casa é passar essa gestão a limpo, e nós vamos fazer isso. Estou apresentando aqui uma CPI que contém 14 assinaturas para que nós estejamos investigando todos os aluguéis promovidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá

Os parlamentares deverão votar nesta manhã a instalação de uma comissão processante proposta pelo vereador Diego Guimarães (PP), contra o prefeito Emanuel Pinheiro.

A comissão foi proposta após a denúncia de que a Prefeitura teria alugado dois imóveis para sediar a Secretaria dos 300 Anos (Sec 300), sendo que um deles jamais fora usado. Ainda assim, o Município teria dispensado R$ 72 mil com a locação deste prédio.

Para Chico 2000, a comissão processante proposta por Diego é direcionada contra o gestor municipal, quando deveria ser para investigar todos os alugueis.

“Não posso concordar com essa comissão, mas entendo a necessidade de investigar. No entanto, o investigado deve ser o procedimento, a contratação da locação. E se após essa investigação, chegar-se ao prefeito de Cuiabá, é natural se propor qualquer medida contra ele”, disse o vereador em plenário.

Para a criação da CPI, são necessárias nove assinaturas. Agora, o requerimento de CPI deve ser encaminhado à Mesa Diretora.

Chico 2000 afirmou que, em função de apresentar esse pedido - que o torna presidente da CPI -, ele renunciou à relatoria da CPI da Santa Casa.

Outros aluguéis

Na tribuna, o vereador Luis Cláudio (PP) ainda endossou que a investigação sobre os aluguéis da Prefeitura deve ser mais ampla e investigar também o contrato com o Hospital São Benedito.

“Não tem que investigar apenas aluguel da Santa Casa, tem que investigar também o aluguel do São Benedito e de várias instituições para provar à sociedade quem estava errado. Onde está o dinheiro do erário? Tem que voltar para Saúde. Tem que investigar a fundo para punir os responsáveis”, disse o vereador.

O imóvel no qual a unidade de saúde funciona foi locado ainda na gestão Mauro Mendes (DEM), à época por R$ 135 mil por mês.

O vereador Dilemário Alencastro (Pros), ainda pediu a convocação da atual secretária da SEC 300 Celi Almeida, para prestar esclarecimentos na futura CPI dos Aluguéis. Segundo Dilemário, ela precisa esclareceu sobre quatro alugueis pagos ao prédio em desuso sob sua responsabilidade

"Assino qualquer CPI para investigar qualquer ato lesivo contra o patrimônio público. Eu estou apresentando um requerimento para convocar a secretaria Celi Almeida, atual da secretaria do 300 anos, para vir a essa Câmara falar o porque ela pagou quatro aluguéis fantasma na secretaria. Estão aqui os recibos. Quase R$ 108 mil para a lata do lixo. A corrupção está machucando Cuiabá", afirmou.

Leia mais sobre o assunto:

Câmara adia votação contra Emanuel; oposição cita manobra