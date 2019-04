DA REDAÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) deferiu habeas corpus preventivo impetrado pela defesa da deputada estadual Janaina Riva (MDB) contra a decisão da juíza Daiane Marilyn Vaz, da Comarca de Brasnorte, que insistiu em manter uma ação contra a parlamentar e mãe dela, Janete Riva, e enviar os autos ao Ministério Público Federal.

A magistrada pediu a manutenção da ação mesmo com o parecer do Ministério Público, que pedia o arquivamento.

Na decisão, o juiz Antônio Veloso Peleja Júnior pede que a magistrada explique no prazo de 24 horas o motivo pelo qual insistiu no não arquivamento da ação e envio dos autos ao Ministério Público Federal mesmo com o parecer do MPE pelo arquivamento por falta de provas. Ele determina que até que a juíza preste os esclarecimentos e apresente provas, a não remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

“A decisão acima, imputando-lhe a pecha de teratológica, por ausência de conjunto probatório mínimo capaz de caracterizar justa causa ao oferecimento da denúncia, sendo cabível o presente remédio constitucional. Aduz que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público concluíram de que não é possível atribuir às pacientes a prática do crime incurso no art. 299, do Código Eleitoral, de modo que a discordância expressada pela magistrada deve apontar erro grosseiro ou mesmo ilegalidades das autoridades. Considerando o teor das alegações, com fundamento no art. 191, do RISTF, determino, primeiramente, que seja oficiada a apontada coatora para prestar informações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”, decidiu.

Entenda o caso

Na semana passada (22) a juíza, que atua na 56ª zona eleitoral de Brasnorte, contrariou o parecer do Ministério Público Eleitoral e determinou que o inquérito que investigava suposta denúncia de compra de votos na campanha de 2014 fosse enviando ao Ministério Público Federal (MPF).

O caso remete à eleição em que Janete concorreu ao Governo do Estado e Janaina à Assembleia Legislativa.

O advogado Rodrigo Cyrineu afirmou que até mesmo o delegado da Polícia Federal, que presidiu o inquérito, entendeu que não existiam indícios mínimos para dar prosseguimento ao processo.

Confira a íntegra da decisão:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor das pacientes

Janaina Greyce Riva e Janete Gomes Riva, no qual indica como ato coator proveniente da MM. Juíza da 56ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que rejeitou o arquivamento do inquérito policial nº 6-70.2015.6.11.0000, segundo manifestado pela Promotoria Eleitoral, e determinou o encaminhamento do feito à 2ª Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em Brasília-DF.

A decisão apontada, anexa ao id. nº 1303172, entendeu pela existência de elementos passíveis de subsidiar a persecução penal, e, por consequência, improcedentes as razões apresentadas pelo parquet quanto ao arquivamento. Com isso, remeteu aos autos ao órgão competente do Ministério Público Federal para aditamento à denúncia, designação de outro membro para fazê-lo ou na ratificação do pedido de arquivamento.

A par disso, a inicial lastreia o constrangimento ilegal a ser suportado pelas pacientes mediante a decisão acima, imputando-lhe a pecha de teratológica, por ausência de conjunto probatório mínimo capaz de caracterizar justa causa ao oferecimento da denúncia, sendo cabível o presente remédio constitucional. Aduz que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público concluíram de que não é possível atribuir às pacientes a prática do crime incurso no art. 299, do Código Eleitoral, de modo que a discordância expressada pela magistrada deve apontar erro grosseiro ou mesmo ilegalidades das autoridades.

Pois bem. Conforme prescreve o art. 77, do Regimento Interno desta Casa, aplicar-se-á, no que lhes for cabível, o disposto no Código de Processo Penal e regras complementares no Regimento do Supremo Tribunal Federal.

Considerando o teor das alegações, com fundamento no art. 191, do RISTF, determino, primeiramente, que seja oficiada a apontada coatora para prestar informações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Determino, ainda, até ulterior deliberação, a não remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma determinada na decisão objeto da presente ação.

Cumpra-se, com urgência.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cuiabá, 01 de abril de 2019