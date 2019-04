CAMILA RIBEIRO

Parte dos vereadores de oposição na Câmara de Cuiabá, classificada como “moleques e levianos” pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), demonstrou não se importar com as declarações dadas pelo emedebista.

Na última segunda-feira (1º), Emanuel afirmou que ingressará com ações nas esferas cível e criminal contra os membros da oposição.

O vereador Felipe Wellaton (PV), por exemplo, disse que o prefeito agiu com “imaturidade” ao se revoltar com críticas feitas pelos opositores.

“Não temo nenhuma ação, estou à disposição. Colocamos nosso mandato de forma transparente para que a população possa ver e acompanhar. Se ele quiser nos acionar juridicamente, vindo do prefeito, é quase um elogio”, afirmou Wellaton, nesta terça-feira (2).

Na avaliação do vereador, cabe ao prefeito, neste momento, trabalhar mais para conseguir cumprir promessas feitas pela sua gestão. Especialmente, aquelas obras relacionadas aos 300 anos de Cuiabá.

“Espero que ele dê menos entrevistas e trabalhe mais. Ele prometeu 20 grandes obras da Sec 300 e não entregou nenhuma. Prometeu R$ 500 milhões em emendas parlamentares. E nós sabíamos que isso era um sonho, uma utopia. Então, reitero, desejo que ele fale menos e faça mais”, disse ele.

“Caminho certo”

Autor de um pedido de abertura de comissão processante contra o prefeito – que acabou sendo arquivado pela Câmara – o vereador Diego Guimarães (Progressistas) é outro que minimizou as declarações de Emanuel.

“Enquanto Emanuel Pinheiro estiver me chamando de ‘moleque inconsequente’, isso só reforça que estamos no caminho certo. Que estamos ao lado da população, que estamos ao lado de pessoas de bem”, disse.

“Teria muito receio se ele tivesse dando tapinhas nas minhas contas, dizendo que sou amigo dele. Se está me chamando de inconsequente, fico muito feliz”, acrescentou Diego.

Ele disse ainda que, independente de qualquer ação que venha a ser ajuizada por Emanuel, continuará fazendo seu papel de vereador que, entre outras atribuições, está a de fiscalizar os atos do prefeito.

Diego ainda ironizou que enquanto poder vir a ser alvo de uma ação do prefeito, Emanuel é alvo de ações de improbidade ajuizadas pelo Ministério Público Estadual.

“Enquanto for Emanuel Pinheiro o autor de ação contra mim, sei que estou no caminho correto. O problema é ele, que tem o MPE está entrando com ações contra ele. A população apontando erros na sua gestão”, acrescentou.

A ação a que se refere Diego foi protocolada na quarta-feira (28) pelo promotor de Justiça Célio Fúrio.

Além de Emanuel, o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Huark Douglas Correia, o ex-diretor presidente e o atual diretor geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Oséas Machado de Oliveira, e Alexandre Beloto Magalhães Andrade, respectivamente, são alvos da ação.

De acordo com o documento, as contratações de funcionários pela Empresa Cuiabana de Saúde foram feitas de maneira irregular, burlando as regras de concurso públicos, como determina a lei.

