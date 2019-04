Familiares e amigos se despediram do ex-prefeito Murilo Domingos

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Centenas de familiares, amigos e políticos de Mato Grosso prestaram suas últimas homenagens ao ex-prefeito de Várzea Grande, Murilo Domingos, na manhã desta quarta-feira (3). Ele faleceu ontem, após complicações decorrentes de um acidente doméstico ocorrido no último final de semana.

O velório foi realizado na Capela Jardins, em Cuiabá, e o corpo seguirá ainda hoje para Ribeirão Preto (SP), onde ocorrerá o sepultamento.

Visivelmente emocionado, o empresário Toninho Domingos – irmão de Murilo - conversou com jornalistas que estavam no local e lembrou a chegada de seu irmão no Estado, que aconteceu ainda na década de 60.

À principio, cabia a Murilo a tarefa de deixar a cidade de Ribeirão Preto e vir para Mato Grosso trazer mercadorias para vender em Cuiabá e Várzea Grande. Mais tarde, em 1969, eles fundariam a Casa Domingos, uma das mais antigas atacadistas no Estado.

Ele procurou em todos os sentidos participar do progresso de Mato Grosso, dos projetos sociais do Estado. Mas ele pecou muito pela bondade dele

Toninho também falou da trajetória política de seu irmão, que foi por duas vezes deputado federal, além de ter comandado a cidade de Várzea Grande também em dois mandatos.

Neste momento, Toninho deixou transparecer uma mágoa com parte da classe política daquele município.

“Ele procurou em todos os sentidos participar do progresso de Mato Grosso, dos projetos sociais do Estado. Mas ele pecou muito pela bondade dele. Quando você entra na política, você não precisa ser ladrão, temos que excluir os ladrões. Mas a pessoa não pode ser boba. Murilo era muito bom de coração. E a aproveitaram dele”, lamentou o empresário.

“Ele não acreditava que algum ser humano pudesse ser tão maldoso como foram com ele. Alguns vereadores de Várzea Grande. Alguns que não valem nada, Uma meia dúzia. Esses elementos acabaram com a vida politica de Murilo. Infelizmente, ele foi apunhalado pelas costas”, acrescentou Toninho.

Vale lembrar que Murilo não conseguiu concluir o segundo mandato como prefeito. Em março de 2011, foi afastado do cargo por decisão da Justiça.

Ele chegou a reassumir comando do Município em maio do mesmo ano, mas acabou cassado pela Câmara.

“Pessoa querida e humilde”

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), esteve no velório prestando suas condolências aos familiares do ex-prefeito.

“Ele tem uma história muito grande construída em Cuiabá, Várzea Grande, muito por conta da Casa Domingos, que é pioneira no Estado. Mas ele também era amigos de todos. Envolveu-se no esporte, na política... Era uma pessoa muito querida, pacata, humilde”, afirmou Botelho.

Envolveu-se no esporte, na política... Era uma pessoa muito querida, pacata, humilde

Segundo ele, o jeito simplista do ex-prefeito é que agradou a cuiabania. “Ele deixa um vácuo, um sentimento de tristeza, de perda, mas ao mesmo tempo de alegria por ter construído essa relação com ele aqui”.

“Amizade e companheirismo”

Ex-prefeito de Cuiabá, Rodrigues Palma – amigo do ex-prefeito desde a década de 70 -, lembrou o histórico de companheirismo de Murilo Domingos.

“Fazíamos política juntos pelo PTB. Éramos candidato a deputado federal. Entretanto, não tínhamos desavenças. Ao contrário, várias vezes saíamos para fazer campanha juntos. Era uma política de amizade, companheirismo”, disse.

Palmas classificou o ex-prefeito como uma figura “extremamente importante” para a política do Estado, além de ter ajudado a alavancar o desenvolvimento da cidade de Várzea Grande.

“Até hoje ele era consultado, procurado por políticos mais jovens que o buscavam no sentido de ter uma orientação, um conselho. À família, nossos sentimentos e a certeza de que a presença dele no céu estará abrilhantando as coisas lá em cima”.

“Apaixonado pela cultura local”

O músico e apresentador Pescuma também falou de sua amizade com Murilo Domingos, a quem ele conheceu há 35 anos.

“Foi um grande amigo que tive, uma pessoa muito apaixonada pela cultura mato-grossense, especialmente pelo rasqueado. Ele sempre me ligava e falava: ‘Vamos marcar uma rodada, saudade de conversar, te ouvir cantar’. É uma perda, mas temos que aceitar os desígnios de Deus e pedir que ele esteja no melhor lugar que ele merece”, disse Pescuma.

Ainda segundo ele, o ex-prefeito deixou um legado de fidelidade aos amigos e, principalmente, de amor a Mato Grosso.

Também estiveram no velório outras pessoas como o empresário Eraí Maggi e o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, que preferiram não falar com a imprensa.

No saguão da capela, muitas coroas de flores enviadas por alguns políticos como o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), o senador Wellington Fagundes (PR), a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), além de empresários e amigos.

Leia mais sobre o assunto:

Ex-prefeito de VG Murilo Domingos morre aos 78 anos