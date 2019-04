DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Fazenda divulgou na tarde desta quarta-feira (03) o calendário de pagamento dos salários dos servidores estaduais, relativos ao mês de março.

Na próxima quarta-feira (10), ocorrerá o primeiro pagamento, quando serão depositados até R$ 5,5 mil para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Segundo cálculos da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, o valor total a ser depositado chega a R$ 394 milhões. Esse procedimento paga integralmente 83% dos servidores.

Para os servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 5,5 mil, haverá outras duas parcelas.

A segunda parcela no dia 15, quando serão pagos mais R$ 2 mil, no total de R$ 38 milhões, quitando ao todo 90% do salário dos servidores.

A quitação da última parcela ocorrerá no dia 22 e quitará o restante dos valores aos servidores que recebem acima de R$ 7,5 mil, no total de R$ 56 milhões, fechando assim o pagamento da folha salarial de março.

No dia 30 de abril, será paga a quarta e última parcela do 13º salário remanescente de 2018, para os aniversariantes dos meses de novembro, dezembro e os servidores comissionados não efetivos.