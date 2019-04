CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Vereadores de oposição e o secretário municipal de Ordem Pública, Leovaldo Salles, protagonizaram um bate boca dentro do Pronto Socorro de Cuiabá na noite de quarta-feira (3). A confusão aconteceu no momento em que os parlamentares faziam uma vistoria na unidade.

Em um vídeo gravado pelos vereadores e divulgado nas redes sociais, é possível ver trechos da confusão.

Marcelo Bussiki (PSB), Diego Guimarães (Progressistas), Abilio Brunini (PSC) e Felipe Wellaton (PV) estavam na unidade averiguando denúncias dando conta de falta de medicamentos e insumos para procedimentos médicos.

Na gravação é possível ver o momento em que o secretário Leovaldo pede que os vereadores saiam de uma das alas onde estavam fazendo a vistoria. Eles, por sua vez, alegam que estavam no local com a autorização do coordenador do Pronto-Socorro que, inclusive, os acompanhavam na vistoria.

O secretário, no entanto, afirmou que eles estavam atrapalhando o funcionamento da unidade de saúde e que não caberia naquele momento nenhum tipo de fiscalização.

Em um trecho do vídeo, o secretário, aparentemente, tenta tomar o celular do vereador Felipe Wellaton, que também gravava a confusão. A partir daí, dá-se início a uma discussão mais ríspida.

“Isso não é papel de vereador. Isso é papel de moleque. Vocês estão fazendo papel de moleque”, disparou o secretário.

Wellaton, então, pede que Leovaldo tire os mãos dele e diz que registará um boletim de ocorrência contra o secretário: “O senhor vai receber um B.O.. O senhor não tem direito de encostar a mão em mim. Essa é a forma truculenta como faz um secretário. Capacho de Emanuel Pinheiro”, rebate o vereador.

Neste momento, o vereador Diego Guimarães tenta acalmar os ânimos e reitera que a ideia dos vereadores era somente fiscalizar a unidade e diz que o secretário estava desrespeitando-os, além dos pacientes e funcionários da unidade.

“Moleque tem que ser tratado assim mesmo. Moleque tem que ser retirado. Comporte-se como vereador”, responde Salles. O secretário ainda se vira para o vereador Abílio Júnior e diz que ele é “o pior caráter que conhece”.

Ao final do vídeo, que tem pouco mais de oito minutos, Marcelo Bussiki diz que não houve qualquer tipo de excesso por parte dos vereadores.

“Viemos apurar uma denúncia, aguardamos o superintendente autorizar nossa entrada. Ninguém atropelou nada. O prefeito já ameaçou nos processar e agora o secretário nos barrou. Está claro que o prefeito que não quer deixar fiscalizar. Não nos intimidaremos”, concluiu o veredor.

Boletim de ocorrência

Ainda na noite de ontem, os vereadores foram à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cuiabá e Wellaton registrou um boletim de ocorrência contra o secretário, tendo seus três colegas como testemunhas.

“O senhor Leovaldo Sales chegou a unidade acompanhado de policiais militares, já muito exaltado, ordenando para que o comunicante e seus companheiros se retirassem do local”, diz trecho.

“Também é possível ver que ele utiliza de força muscular para tirá-lo de lá, mesmo o comunicante pedindo para que não encostasse nele. Onde não teria autoridade alguma para retirar os vereadores do local, pois por lei os mesmos têm direito de averiguação da situação que se encontra o Pronto-Socorro”, acrescenta o documento.

Veja vídeo da confusão: