CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O procurador-geral de Justiça José Antônio Borges publicou a portaria oficializando os membros do MPE que vão integrar o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) em Cuiabá e em quatro Municípios.

A portaria foi publicada após os nomes serem aprovados na reunião do Conselho Superior do Ministério Público no dia 1º.

Como já havia sido anunciado pelo chefe do Ministério Público Estadual, a coordenadoria do Gaeco estadual fica a cargo da procuradora Ana Cristina Bardusco.

O grupo ainda será integrado pelos promotores Carlos Roberto Zarour, Jaime Romaquelli, Kledson Dionysio de Oliveira e Alessandra Gonçalves da Silva Godoi. Os quatro deixam as promotorias em que atuavam anteriormente para desempenhar função exclusivamente no Gaeco.

Conforme o documento, os promotores vão atuar durante um ano nos cargos, podendo ser reconduzidos futuramente.

No interior, foram nomeados dois promotores de Justiça para cada cidade, sendo que todos deverão continuar desempenhando sua função junto às promotorias onde já atuam.

Eles serão chefiados pelo promotor de Justiça Mauro Zaque. No entanto, ele deve continuar com as funções junto à 11ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá.

Em Barra do Garças foram indicados os promotores Marcos Brant Gambier Costa e Wdison Luiz Franco Mendes.

Em Cáceres, ficam os promotores Augusto Lopes Santos e Enaile Laura Nunes da Silva.

Em Rondonópolis, Reinaldo Antônio Vessani Filho e Adriano Roberto Alves assumem o grupo.

Em Sorriso, estarão os promotores Élide Manzini de Campos e Maisa Fidelis Gonçalves Pyrêmides.

A mudança é uma das primeiras medidas do procurador-geral à frente do MPE.

Em recente entrevista ao MidiaNews, Borges afirmou que a interiorização do Gaeco vai ser decisiva no cerco à criminalidade.

"Com o Gaeco no interior, a gente vai ampliar sim o combate ao crime organizado", afirmou.