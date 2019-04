CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) saiu em defesa do secretário municipal de Ordem Pública, Leovaldo Salles, acusado por vereadores de ter agido com “truculência” na noite da última quarta-feira (3), durante vistoria ao Pronto Socorro da Capital.

A confusão no hospital ocorreu quando os vereadores Marcelo Bussiki (PSB), Diego Guimarães (Progressistas), Abílio Brunini (PSC) e Felipe Wellaton (PV) foram até o local para averiguar denúncias sobre falta de medicamentos e insumos para procedimentos médicos. Na ocasião, eles foram expulsos pelo secretário.

“Conhecendo o coronel Sales como conheço, um homem de bem, um homem evangélico, cristão... Truculência não teve. Teve um homem que impôs respeito, ordem e autoridade no espaço público que tem que ser usado com segurança, com respeito pela população”, disse o prefeito na manhã desta quinta (4).

Apesar de defender o secretário, Emanuel disse que ainda não havia assistido às imagens gravadas pelos próprios vereadores e que mostram a confusão dentro da unidade médica.

Emanuel afirmou que não se opõe a qualquer ato de fiscalização dos parlamentares, desde que eles o façam de forma adequada.

“Ali tem pessoas na UTI, pessoas baleadas, operadas, quebradas, o risco de infecção é muito grande. O direito de fiscalizar, de fazer vistorias todos têm, desde que respeitem a população, a gestão e agendem horário para que possam ir lá”, disse.

Se de um lado os vereadores alegam ter realizado a vistoria com o consentimento e autorização da direção do Pronto-Socorro, de outro o prefeito demonstrou entender o ocorrido como um ato de invasão.

“Você ir entrando sem avisar, invadindo a UTI, tirando foto é até um desrespeito à privacidade do paciente. Isso é proibido. Não vi as imagens ainda. Mas o coronel tem a minha confiança. Ordem e autoridade são boas para a segurança da população”, disse o prefeito.

Questionado se a conduta e a abordagem do secretário podem ser investigadas, Emanuel resumiu: “Investigação é sempre bom”.

“Ações politiqueiras”

Ao comentar o episódio, o prefeito também classificou a ação dos vereadores de oposição como “ato politiqueiro”.

“Vamos trabalhar com amor por Cuiabá, pensando nas obras entregues, ações e projetos pra nossa gente. Isso que a população precisa. Essas ações politiqueiras, a maioria sem sentido, é só para tentar denegrir, agredir, tentar vender o ‘quanto pior, melhor’ nos 300 anos de Cuiabá”, disse.

“A Prefeitura é contra truculência. Mas somos a favor e não abrimos mão do respeito, da ordem e da autoridade em benefício e segurança da população. Isso não abro mão”, concluiu Emanuel.

