O governador Mauro Mendes (DEM) anunciou, na tarde desta quinta-feira (4), o lançamento e a retomada de 113 obras no Estado.

O anúncio foi feito agora à tarde, durante um evento com prefeitos do interior, na Fatec/Senai, no Bairro do Porto, na Capital.

Segundo o governador, o Estado já tem em caixa R$ 100 milhões para dar o início aos trabalhos, com recursos do novo Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação), aprovado pela Assembleia em janeiro.

Segundo o governador do Estado, as obras – tanto as que serão retomadas quanto as que ainda vão começar – já passaram por todos os procedimentos administrativos, como licitação, homologação e assinatura de contrato.

“Todas essas obras têm contrato assinado, já passaram por todas as fases. E por isso estamos dando a ordem de início ou reinício”, afirmou o governador, momentos antes de falar com prefeitos.

Mendes calcula que a retomada possibilitará uma movimentação em torno de R$ 1 bilhão na economia do Estado até o final do ano.

“Essas empresas [empreiteiras] vão comprar óleo diesel e desenvolver as regiões”, disse.

Além do anúncio das obras, o governador aproveitou o evento para mostrar aos prefeitos o cenário do Estado nestes primeiros 90 dias de gestão.

Segundo o Paiaguás, a reunião com os prefeitos é uma forma de mostrar que o Governo está aberto ao diálogo.

O Executivo explicou ainda que o intuito do encontro é o de conhecer as demandas de cada região para, com base nisso, planejar a destinação dos recursos públicos.

Durante o encontro, Mendes deverá receber prefeitos e membros de mais de 10 consórcios que representam as principais regiões do Estado.

Os secretários estaduais de todas as áreas do Governo também farão atendimento aos representantes municipais e consórcios, juntamente com a equipe técnica das pastas.