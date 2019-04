CÍNTIA BORGES E CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O secretário da Casa Civil Mauro Carvalho admitiu que as medidas tomadas pelo Governo Mauro Mendes (DEM) para retomar o equilíbrio fiscal de Mato Grosso são impopulares. Porém argumentou que elas, por outro lado, combatem "privilégios inaceitáveis”.

Em janeiro, a Assembleia Legislativa aprovou um pacote de medidas encaminhadas pelo governador que – entre outras mudanças - estabelece critérios para a concessão da Revisão Geral Anual (RGA) e unifica o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) 1 e 2.

“Muitas das medidas determinadas pelo governador e sua equipe são impopulares. Afetam interesses corporativos ou combatem privilégios inaceitáveis. Mas são medidas necessárias, sem as quais não existe a possibilidade do equilíbrio fiscal e financeiro”, disse o chefe da Casa civil.

A declaração foi dada em seu discurso na abertura do evento com mais de 100 prefeitos realizado na Fatec/Senai, no Bairro do Porto, na Capital, na tarde desta quinta-feira (4).

“Hoje o Governo faz o dever de casa: corta gastos, reduz o número de comissionados e contratados, renegocia contratos e impõe um regime de gestão austero e rigoroso no controle de despesas”, disse.

O chefe da Casa Civil afirmou ainda que Mato Grosso passa por um dos momentos financeiros mais difíceis da sua História e o governo “depende de um rigoroso reajuste fiscal e financeiro” para combater o déficit financeiro.

“Resgatar a capacidade de investimento do Estado, manter os serviços públicos funcionando com o mínimo de decência, cumprir com suas obrigações patronais são os desafios deste momento. Conquistar tudo isso depende de um rigoroso ajuste fiscal e financeiro, também de muita coragem para fazer os enfrentamentos necessários. Ao Governo Mauro Mendes e a sua equipe não nos faltam coragem, nem determinação. Nós estamos arrumando a casa”.

"Vamos fazer política, sim. Mas não politicagem. Os nossos prefeitos podem contar por parte do governo com a responsabilidade pública em suas atitudes e com franqueza, transparência e muita determinação para enfrentar e buscar soluções para os problemas do Estado e seus municípios".

“Perdemos a credibilidade e respeito”

Carvalho afirma que o Governo de Mato Grosso fez um levantamento dos últimos 15 anos das finanças do Executivo, que conclui que o Estado vive uma de suas piores crises financeiras.

No entanto, com a falta de gestão e perdas financeiras, o chefe da Casa Civil afirma que as perdas foram também de “credibilidade e respeito”.

“As nossas perdas nas últimas gestões não foram só econômicas e financeiras, não foi só caixa do Estado e os serviços públicos. O Estado perdeu algo que é muito difícil de conquistar – e que nos trouxe prejuízos em todas as áreas: perdemos a credibilidade e o respeito”.

“Perdemos a credibilidade com os servidores, empresários, com o setor produtivo, população, prefeitos e vereadores. Durante toda a campanha ouvimos do governador Mauro Mendes e de vocês, prefeitos, um discurso muito parecido – que prova ser um discurso verdadeiro”.

“E a história se repetia de novo, de novo e de novo. Com isso, perdiam não só a esperança, mas a credibilidade. Eu pergunto aos prefeitos que estão aqui hoje: por que acreditar que agora será diferente? Porque esse Governo já tem feito diferente, e mostrado que tem feito diferente”, finalizou.