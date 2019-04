CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O ex-governador de Mato Grosso Júlio Campos (DEM) admitiu que o ex-deputado Fábio Garcia é o nome preferido do partido para disputar a Prefeitura de Cuiabá em 2020. No entanto, ainda não há uma resposta do ex-deputado federal.

“O candidato impetro para Cuiabá e natural seria o Fábio Garcia. Se ele entender que deve voltar à vida pública, a candidatura dele é natural dentro do partido. Tem consenso e unanimidade. Além da simpatia pessoal do governador Mauro Mendes, Fabinho não será candidato a prefeito se ele não tiver interesse”, disse o líder democrata.

Júlio, uma das principais lideranças do partido, ainda conta que, com a incerteza sobre a aceitação de Fábio Garcia, a articulação do Democratas para um nome ao Palácio Alencastro ainda está no início. Ele admite, no entanto, uma sondagem em torno do nome da superintendente do Procon Mato Grosso, Gisela Simona.

Ela é filiada ao Partido Republicano da Ordem Social (Pros) e foi candidata à deputada federal nas eleições de 2018, sendo a mais votada em Cuiabá. Mesmo assim, ela não conseguiu se eleger devido ao coeficiente eleitoral.

“Aqui em Cuiabá nós estamos começando a articular. Não temos um nome definido, com potencial. Sondamos algumas perspectivas. Um dos nomes que o DEM convidou e fez um aceno foi para Gisela Simona. Mas está tudo em fase embrionária”, alegou.

“Não tem articulação nenhuma”

Alair Ribeiro/MidiaNews Fábio Garcia: "Não tem articulação nenhuma. Eu estou 100% focado nas minhas atividades empresariais"

Nos bastidores, conversam acenam para a candidatura efetiva de Garcia ao Alencastro. No entanto, o democrata afirma que não está se articulando para que isso aconteça.

“Não tem articulação nenhuma. Eu estou 100% focado nas minhas atividades empresariais. Eu continuo sendo o presidente do DEM. Nós estamos passando por um processo de refundação do partido a nível nacional e no Estado de Mato Grosso”, explica Garcia.

Garcia afirma que, após os trabalhos de refundação do partido, é que começará a trabalhar um nome para concorrer a Prefeitura de Cuiabá. No entanto, descarta qualquer apoio a uma possível candidatura do atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

“A partir do ano que vem, no momento adequado, vou falar de eleição de 2020. Eu acho que ele não se encaixa no nosso perfil, na nossa forma de fazer política”, afirmou.

“Para estar no DEM é preciso ser um bom gestor. O DEM tem que fazer quadros com pessoas qualificadas para a gestão pública, e que a gente acredite na capacidade de administrar uma cidade. E iremos fazer isso nos 141 municípios”, finalizou o democrata.