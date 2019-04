CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro (PSD) afirmou que defende a extinção da Secretaria dos 300 anos (Sec 300), entre outros pontos, por entender que só assim ele e o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) terão “paz para trabalhar”.

A Pasta foi motivo de críticas desde quando foi criada e, nas últimas semanas, voltou a ser alvo de ataques, especialmente por conta do episódio envolvendo a locação de dois imóveis para abrigá-la, sendo que um deles jamais foi usado.

“O prefeito acertou em criar esse clima de festividade em alusão aos 300 anos de Cuiabá, mas temos que trabalhar para entregar obras. Até por isso defendo a extinção da Sec 300. Temos que parar com essa polêmica e só assim a gente terá paz para trabalhar”, disse ele.

“Extingue a Sec 300 e vamos focar no que interessa à população. Vamos focar em Saúde, Educação, em cuidar da cidade”, acrescentou o vice-prefeito.

As declarações de Niuan coincidem com o fato de seu partido – o PSD – ter definido que disputará o comando do Palácio Alencastro, em 2020.

Segundo ele, no entanto, suas críticas não guardam qualquer relação com esse fato e não podem ser tachadas como uma tentativa de desvencilhar sua imagem à do prefeito Emanuel Pinheiro.

“As pessoas tem esse discurso, mas aí eu pergunto: o que eu ganho brigando com o prefeito? O que Cuiabá ganha? Mas o que ganho ficando quieto? Eu tenho que me expressar. Sou um agente politico. Se eu não me expressar, do que vai valer minha condição de vice-prefeito? Mas toda opinião que emito é pensando no melhor por Cuiabá”, justificou.

Segundo Niuan, o fato de ter uma opinião diferente do prefeito não os torna “inimigos”.

“Às vezes eu não estou errado e ele também não, mas podemos achar uma terceira via que contemple todo mundo. Isso é democracia”, disse.

“Sinto que a população quer que a gente foque na cidade e em seus problemas, não em festa de 300 anos. Cuiabá já é gigante por si só. Agora, temos que focar na gestão e tentar entregar o máximo de obras já que, infelizmente, não conseguimos para o aniversário de Cuiabá, então vamos focar para entregar ate o final da gestão”, acrescentou.

E, segundo Niuan, o município não precisa da Sec 300 para concluir tais obras, já que tem outras secretarias como a de Obras, por exemplo.

“Com a extinção, são R$ 2,5 milhões de economia ao ano, que podem ser direcionados a outras áreas”, concluiu.