CÍNTIA BORGES E CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que os deputados de oposição não compreendem a situação financeira e fiscal pela qual o Estado passa.

No último dia 3 de abril, a Assembleia Legislativa aprovou a autorização para o Governo contrair um empréstimo de US$ 332 milhões junto ao Banco Mundial. O valor equivale a cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação do dia.

O argumento usado pelo Executivo é de que, com o empréstimo, a dívida será alongada e possibilitará ao Estado um alívio de caixa de R$ 800 milhões até 2022.

“Os críticos dessa proposta não compreendem o que esta acontecendo em Mato Grosso. Essa dívida foi feita anos atrás, não por mim. A dívida é do Estado de Mato Grosso”, disse o governador.

É uma crítica sem nenhum fundamento, sem nenhuma razoabilidade e sem compromisso com o que é melhor para o Estado de Mato Grosso

O empréstimo foi aprovado após críticas e pedidos de veto por parte dos deputados de oposição: Lúdio Cabral (PT), Valdir Barranco (PT) e Wilson Santos (PSDB). Dentre as diversas críticas, os parlamentares apontam que Mendes deixará a dívida para os próximos governos – o que não seria adequado.

Isso porque, com a operação, o Estado passa a ter uma nova dívida, só que com melhores condições de pagamento: prazo alongado de quatro para 20 anos e com juros anuais passando dos atuais 5% para 3,5%.

“Pergunto a você e aos críticos: se você tem uma dívida para pagar em quatro anos e consegue alongar- ao mesmo preço – em 20 anos, o que você faria? É uma crítica sem nenhum fundamento, sem nenhuma razoabilidade e sem compromisso com o que é melhor para o Estado de Mato Grosso”, defendeu o governador.

“Temos que tomas atitudes para melhorar o Estado. Não é uma situação fácil. Não sendo uma situação fácil, a solução também não é simples. É um conjunto de ações, de medidas e esforços que levarão Mato Grosso a sair do buraco e da dificuldade em que se encontra hoje”, finalizou.

Trâmite

A mensagem foi sancionada pelo governador Mauro Mendes, conforme o Diário Oficial do Estado que circulou nesta sexta-feira (5).

Antes de ser encaminhada para Banco Mundial e da assinatura do contrato, a proposta será analisada pelo Tesouro Nacional e encaminhada para aprovação no Senado Federal.

Embora a mensagem esteja pedindo autorização de US$ 332 milhões, o Executivo diz que este é o teto da operação e que o valor deverá ficar entre US$ 250 milhões e US$ 280 milhões.