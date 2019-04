CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O secretário Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho afirmou que, superada a aprovação pela Assembleia Legislativa, o Governo do Estado prevê concretizar o empréstimo de US$ 332 milhões junto ao Banco Mundial até o mês de julho.

Após uma sessão bastante longa e que resultou na rejeição de emendas apresentadas por opositores ao Governo, o Legislativo deu o aval para o Estado realize a operação, que permitirá a quitação de um empréstimo feito ainda na gestão do ex-governador Silval Barbosa junto ao Bank of America.

“A maior preocupação do Governo era a aprovação da Assembleia, até porque junto ao Banco Mundial e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) já foram feitas várias reuniões e as duas entidades estão aptas a aprovar o que estamos pleiteando”, disse Mauro Carvalho, em entrevista na última semana.

Agora são questões de formalidade que temos que seguir. A previsão é que até final de julho a gente esteja concretizando as assinaturas para o financiamento

“Agora são questões de formalidade que temos que seguir. A previsão é que, até final de julho, a gente esteja concretizando as assinaturas para o financiamento”, acrescentou o secretário.

De acordo com ele, antes de se encaminhada para Banco Mundial e ser feita a assinatura do contrato, a proposta será analisada pelo Tesouro Nacional e encaminhada para aprovação no Senado Federal.

Ao comentar a aprovação pela Assembleia, Carvalho alfinetou quem se opôs à aprovação do empréstimo, mas não citou nomes.

O placar final ficou 18 votos favoráveis e 3 contra a aprovação do empréstimo. Os contrários foram os deputados Wilson Santos (PSDB), Lúdio Cabral (PT) e Valdir Barranco (PT).

“As pessoas que votaram [pela aprovação] estão pensando no bem de todos os cidadãos que moram nesse Estado. O único objetivo do Governo, com relação ao encaminhamento desse financiamento, é pagar o financiamento anterior e criar uma forma bastante acelerada de garantir o equilíbrio fiscal”, resumiu ele.

Embora a mensagem esteja pedindo autorização de US$ 332 milhões, o Executivo diz que este é o teto da operação e que o valor emprestado deverá ficar entre US$ 250 milhões e US$ 280 milhões.

Com a operação, o Estado passa a ter uma nova dívida, só que com melhores condições de pagamento: prazo alongado de quatro para 20 anos e com juros anuais passando dos atuais 5% para 3,5%.

Segundo o Paiaguás, com o empréstimo, o Estado deve economizar R$ 800 milhões até 2022.