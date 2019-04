DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) repassou, nesta sexta-feira (05.04), aos 141 municípios do Estado o valor de R$ 7.736.994,62, referentes a 2ª parcela de 2019 do transporte escolar. A informação foi repassada pela secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, aos prefeitos dos 141 municípios do Estado durante reunião do Fórum de Governo e Prefeituras.

Ao todo, são destinados aos municípios 10 parcelas para o transporte. A previsão é que este ano seja pago R$ 69.457.774,04 para esse serviço, com recursos oriundos do Estado.

Conforme destacou a secretária, somado esse valor à primeira parcela, paga no mês passado, as prefeituras receberam para o transporte escolar mais de R$ 15 milhões somente neste início de ano.

“Estamos honrando com todos os nossos compromissos. E assim como o transporte escolar, repassamos hoje também recursos da segunda parcela da alimentação escolar”, informou a secretária.

O repasse é feito direto aos municípios, pois o transporte escolar fica a cargo dos mesmos, que são responsáveis pela manutenção dos veículos e pela contratação dos motoristas.

O valor disponibilizado para cada município depende da quilometragem diária realizada pelos veículos, percorrendo os trajetos em buscar e levar os estudantes até as unidades educacionais.

O transporte dos estudantes da rede estadual de ensino, residentes na zona rural, é executado pelo Estado de Mato Grosso em parceria com os municípios.

O transporte escolar é um direito dos estudantes residentes em zona rural, local de difícil acesso.

O objetivo é promover o desenvovlimento social inclusivo, articulado com a nova organização da estrutura escolar; diminuir o índice de evasão escolar, garantir a permanência dos estudantes na escola; e fortalecer a educação do e no campo.