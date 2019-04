DA REDAÇÃO



Em um encontro na capital durante a manhã deste sábado (6), o MDB realizou sua convenção estadual para eleição dos novos membros titulares e suplentes do diretório estadual da sigla, do conselho de ética e delegados à convenção nacional.

Apesar de terem 5 dias para publicar a formação da nova executiva, o nome da deputada estadual Janaina Riva, foi consenso entre as lideranças partidárias para ocupar a vice-presidência estadual do MDB, ao lado do deputado federal Carlos Bezerra, que permanecerá na presidência.

Segundo Bezerra, Janaina é a nova cara do MDB e deve agregar muito na vice-presidência.

“Janaina hoje desponta como nossa principal liderança com condições de ser o que ela quiser, desde prefeita da capital até governadora. Ela tem mostrado um traquejo político e poder de agregar muito grande. Tenho certeza que na vice-presidência fará um brilhante trabalho de fortalecimento do partido”, disse.

Em seu discurso, Janaina cobrou uma postura de mais atenção do governo do estado para com as lideranças do MDB, segundo ela muitas reclamações de prefeitos, vereadores que ajudaram a carregar a bandeira de Mauro Mendes têm chegado a ela diariamente.

“Vou aproveitar que o governador estará entre nós para reivindicar que o MDB seja tratado à altura de quem tem hoje a maior bancada na Assembleia, dois deputados federais e de quem o ajudou a chegar onde está. Causa constrangimento o fato de permanecerem no governo, pessoas ligadas à gestão passada. Muitas lideranças viraram motivo de chacota. Portanto minha fala hoje é que o partido é composto basicamente por essas lideranças e está na hora de fortalece-las em seus municípios para que se tornem os novos prefeitos e novos vereadores daqui a 2 anos”, finalizou.