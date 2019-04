DA REDAÇÃO



A comemoração dos 300 Anos de Cuiabá foi pauta da Sessão Solene desta sexta-feira (5), no Congresso Nacional, requerida pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto e pelo senador Wellington Fagundes. Secretários, prefeitos, vereadores e líderes comunitários foram prestigiar esse importante momento da história da calorosa cidade verde, nesses três séculos de história.

Emocionado, o prefeito Emanuel Pinheiro agradeceu a iniciativa dos parlamentares por trazer para o palco mais apropriado, o Senado da República, a homenagem à capital mato-grossense.

“Foi um momento apropriado para glorificar o passado dessa terra de muitas lutas, desafios e vitórias e exaltar o presente de uma cidade moderna, sustentável, desenvolvimentista e humana. Além de discutir o futuro de uma cidade tricentenária que tem no seu povo a maior força, virtude, devoção, honestidade e solidariedade”, declarou o chefe do Executivo Municipal.

“Esse é o desafio para os agentes públicos, assim como eu, que tem o orgulho de estar gerindo o destino da Cuiabá dos 300 anos e preparar para o futuro com base na sustentabilidade, geração de emprego e renda, respeito ao meio ambiente e no imenso potencial econômico, que ainda é um gigante adormecido, mas estamos escrevendo em várias mãos, com apoio dos entes federados e principalmente, com a participação efetiva da sociedade civil organizada.

Essa é a nossa meta para a Cuiabá dos 300 Anos, a discussão e o planejamento da Cuiabá +300”, completou.

Estudioso e amante da história brasileira, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto também contou e apresentou um pouco sobre sua terra natal, onde cresceu e hoje está podendo trabalhar para contribuir com o desenvolvimento da cidade.

“É preciso manter vivas as tradições, seu patrimônio histórico e cultural tão fundamentais para a formação da identidade deste povo. Em Cuiabá, o Brasil se encontra, pois 50% da população é formada por imigrantes. Quero parabenizar a minha cidade, talvez a mais antiga do Centro-Oeste e do Norte. Tenho orgulho em poder representar a rica e bela cidade verde”, acrescentou o deputado.

A capital de Mato Grosso foi fundada no dia 8 de abril de 1719. “Cuiabá tem uma rica história, com belezas naturais incríveis, um povo bonito e trabalhador. E, ao completar 300 anos, assume o perfil de cidade moderna, com uma população de mais de 600 mil habitantes. É centro político, administrativo, econômico e de serviços do Estado”, disse o senador Wellington Fagundes, ao justificar a autoria do requerimento.

O movimento comunitário também marcou presença na sessão de homenagem a Cuiabá que teve sua história lembrada e contada de diversas maneiras e por diferentes segmentos. A cultura, tradição, hospitalidade, culinária e danças foram retratadas em cada fase histórica.

“A capital de Mato Grosso tem muita representatividade no Congresso, pois foi uma das capitais brasileiras que mais cresceu e se desenvolveu nos últimos anos. Por ser cuiabano de “tchapa e cruz” fico grato e estou muito alegre em estar fazendo parte dessa trajetória”, afirmou o líder comunitário, Edmilson Souza, o Neno.

Representando a Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Luís Claudio se fez presente. Por ser cuiabano de “pau fincado”, ou seja, que escolheu a Capital como sua terra do coração, optou pela carreira pública para trabalhar e contribuir com projetos que ajudem em um crescimento cada vez mais acelerado do município que o acolheu quando mais precisou.

“Me orgulho e já me considera um cuiabano. Parabéns Cuiabá, por suas lindas histórias e tradições que se mantém firmes ao longo da história”, disse o vereador.

“É tamanha a satisfação em receber esse reconhecimento como a cidade que vem crescendo e ganhando espaço entre as capitais brasileiras. Estou muito feliz com tamanha honraria prestada à nossa terra. Iremos celebrar os avanços e conquistas da cidade que é considerada a “capital inteligente” do País. Quero registrar a minha emoção, em estar aqui e celebrar a nossa menina Cuiabá”, concluiu Pinheiro.