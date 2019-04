Parlamentar afirmou que relação com governo é "via de mão única"

THALYTA AMARAL

DA GAZETA DIGITAL

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) usou a tribuna para tecer críticas ao governador Mauro Mendes (DEM), que estaria fazendo uma “relação de mão única” com a Assembleia Legislativa.

O parlamentar afirmou, durante a votação das emendas parlamentares no orçamento, que quando precisa da Casa de Leis, o Executivo sempre é rápido, mas que não colabora da mesma forma.

“A Casa aprovou todas as matérias enviadas pelo governo, desde abrir crédito, a reforma administrativa.. Essa Casa sempre foi parceira do Executivo e agora nós vamos aprovar a derrubada do veto, mas ele já antecipou que não vai pagar e o interesse é reduzir as nossas emendas positivas em 50%”, afirmou o parlamentar.

Wilson ainda enfatizou que para pedir ajuda da Assembleia Legislativa, a ação do governo é de uma “velocidade que nem o Ayrton Senna consegue fazer” e que os secretários de Fazenda, Rogério Gallo, e da Casa Civil, Mauro Carvalho, “juram por tudo quanto é santo” que essa é a melhor decisão a ser votada.

Ele recomendou aos colegas deputados que é “preciso amadurecer essa relação” com o governo, que precisa ter também compromisso com o parlamento estadual.