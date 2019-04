DA REDAÇÃO



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência realiza a primeira reunião ordinária hoje (9), às 14 horas, na sala das comissões Deputada Sarita Baracat, 202, na Assembleia Legislativa.

A comissão foi criada para analisar a contabilidade entre a receita e a despesa dos aposentados e pensionistas da Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Na reunião de hoje, de acordo com o presidente da CPI, João Batista (PROS), os deputados vão colocar em discussão e votação o Regimento Interno que regulamentará os trabalhos da comissão.

Outra pauta prevista e que deve ser colocada para ser discutida, é o cronograma das ações (convocações e oitivas) que será desenvolvido ao longo dos 180 dias de atividades da CPI.

A CPI é composta por cinco deputados titulares e outros cinco suplentes. Ela tem um prazo de 180 dias para a realização dos trabalhos. Além de João Batista, o deputado Paulo Araújo (PP) foi escolhido para ser o vice-presidente, e Thiago Silva para ser o relator.

Outros dois membros titulares são os deputados Ulysses Moraes (DC) e Valmir Moretto (PRB).

Já os suplentes são Lúdio Cabral (PT), Dr. João (MDB), Ondanir Bortolini, Nininho (PSD), Xuxu Dal Molin (PSC) e Dr. Eugênio (PSB).

No final dos trabalhos, de acordo com João Batista, a comissão vai apresentar um relatório conclusivo e, com isso, propor ações que visem orientar à formatação de políticas financeiras e de novas regras para o prazo de contribuição para os servidores públicos.