DA REDAÇÃO



Moradores dos bairros Novos Colorado e Belinha agora contam com todas as ruas pavimentadas, além de calçamento, meios-fios e drenagem. Essa nova infraestrutura foi entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro neste fim de semana, marcando a concretização de mais um etapa do programa "Minha Rua Asfaltada".

As ações fazem parte das celebrações pelo tricentenário da Capital e cumpre com as promessas de plano de governo da atual gestão.

“Estou imensamente feliz em, hoje, entregar essas obras, pois corresponde a mais saúde, bem-estar, a dignidade para um povo batalhador e que diariamente luta por melhorias para suas famílias. Me comprometi a fazer política para os mais carentes, pois são os que mais precisam de mim enquanto prefeito. Quero que os bairros periféricos tenham a mesma estrutura das regiões centrais, dos condomínios”, declarou o prefeito.

Ao todo, a comunidade do Novo Colorado, na região Oeste da Capital, foi 100% asfaltada. Para a execução da melhoria na infraestrutura, o Município investiu R$ 1.938.234,76, o que possibilitou o alcance de toda a malha viária da localidade.

Além disso, como complemento, o bairro também foi atendido pelo programa "Minha Rua com Calçada", por meio do qual foi realizada também a construção dos passeios públicos. Já no Belinha, a equipe de Obras alcançou 500 metros de asfalto, mil metros de meio fio, 1005 metros de calçadas, 176 metros de drenagem na Avenida Z 1 e nas ruas W 4 e W 5.

“Mais duas obras entregues, que fazem parte do processo de levar, até o fim da gestão, 600 km de asfalto, alçando as quatro regiões da Capital. Isso foi determinado pelo prefeito e vem sendo cumprido, com as intensificações dos trabalhos pelos bairros, com projetos de infraestruturas completos. Esses dois bairros vem somar a este processo”, disse o secretário de Obras, Vanderlúcio Rodrigues.

Programa Minha Rua Asfaltada

Até o momento, são mais de 40 bairros atendidos e cerca de 200 quilômetros de malha viária alcançada, somando obras concluídas, em execução e em processo de licitação. Para este ano, além de novos lançamentos, a Prefeitura planeja entregar pelo menos 78 quilômetros de asfalto.