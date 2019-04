CÍNTIA BORGES

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato da senadora Selma Arruda (PSL) em julgamento realizado nesta quarta-feira (10).

Os sete juízes constataram o abuso do poder econômico e caixa 2 durante a campanha eleitoral de 2018.

O primeiro a votar foi o desembargador Pedro Sakamoto, relator da ação judicial, que opinou pela cassação de Selma e de seus suplentes e realização de novas eleições. Ele ainda votou para que o terceiro colocado no pleito, Carlos Fávaro (PSD), ficasse com a vaga temporariamente.

Todos os outros seis magistrados acompanharam Sakamoto em relação à cassação e à nova eleição, mas foram contra a posse temporária de Fávaro.

A congressista é alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral que a acusa de caixa 2 e abuso do poder econômico na eleição do ano passado.

Em seu voto, Sakamoto seguiu o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que, além da cassação, requereu ainda que sejam realizadas novas eleições para uma vaga de senador em Mato Grosso.

"Julgo parcialmente procedente as presentes ações eleitorais. E, ao reconhecer a prática de abuso e poder econômico e da utilização ilícita de recurso para fins eleitorais, determino a cassação de Selma Arruda e Gilberto Possamai”, disse o relator.

Em seu voto, Sakamoto ainda propôs a inegibilidade por 8 anos de Selma e do suplente. A medida não se aplicaria à segunda suplente da chapa, Clerie Aparecida Mendes (PSL), pois, conforme o relator, não ficou comprovada sua participação no caso.

Conforme o magistrado, o Tribunal Regional Eleitoral é quem deve determinar data para novas eleições. No entanto, enquanto o pleito não ocorre, Sakamoto votou para que o terceiro lugar no pleito, o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD), ocupe a cadeira.

Outros votos

O magistrado Ricardo Gomes de Almeida votou com o relator no caso da cassação. No entanto foi contra, mesmo que temporariamente, à posse de Carlos Fávaro.

“Todavia, peço vênia ao eminente relator para discordar no que tange a chamamento do terceiro colocado no pleito. [...] Nada mais óbvio do que chamar o terceiro colocado às eleições ainda que temporariamente, todavia, ao meu ver, a Constituição não deixa margem a esse resultado", declarou o magistrado.

Os juízes Vanessa Gasques, Antônio Veloso Peleja, Luiz Aparecido Bertolussi, Jackson Coleta Coutinho e a desembargadora Marilsen Andrade Addário também votaram com o magistrado Ricardo Almeida.

"No mérito, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral para efeito de caçar os diplomas de Selma Rosane Arruda, Gilberto Possamai e Clerie Fabiana Mendes [...] Decretou a inegibilidade de Selma Rosane de Arruda e Gilberto Possamai para as eleições a serem nos anos subsequentes ao pleito de 2018. Por fim, por maioria, vencido o relator, decidiu decotar do voto condutor a autorização para que a vaga desfalcada em virtude da cassação seja preenchida pelo terceito colocado no pleito de 2018 até a posse do candidato a ser chancelado na renovação da eleição. Essa é a conclusão do acordão", diz o acórdão lido ao final da sessão.

Assista a sessão:

A ação

A ação é movida pelo candidato derrotado Sebastião Carlos (Rede). O também derrotado na disputa, Carlos Fávaro (PSD), entrou como litisconsorte e, por isso, também figura como coautor no processo.

Na ação, Sebastião Carlos afirma que Selma já dizia à imprensa sua intenção de pleitear o cargo de senadora desde quando ainda era juíza.

Segundo ele, durante o período vedado de campanha eleitoral, Selma contratou a Genius Produções e realizou marketing de campanha antes das convenções partidárias, em 5 de agosto de 2018. A contratação da empresa ocorreu em abril.

As ações de Selma, segundo o candidato, violam a legislação eleitoral por praticar abuso de poder econômico. Ainda conforme a ação, foram realizados pagamentos para a Genius por meio de quatro cheques pessoais e transferência bancária durante o período vedado que antecedeu as convenções partidárias.

Segundo denúncia, a senadora teria feito publicidade e contraído despesas tipicamente eleitoral no valor de R$ 1,8 milhão, quitadas com “recursos de origem clandestina”, que não transitaram regularmente pela conta bancária oficial.

"O recebimento foi confirmado por Junior Brasa, em depoimento judicial, no valor de R$ 29 mil efetuado através de cheques, da conta bancária de Selma. Deste modo é inegável o pagamento à Genius Network, (...), sendo R$ 500 mil saldados em período não eleitoral, e R$ 179 mil foram repassados após o dia 5 de agosto, ou seja, após o período eleitoral ", disse Pedro Sakamato ao proferir seu voto.

"Quase 70% do valor pago à empresa não transitou pelas contas da campanha, sobretudo pelos pagamentos efetuados não faziam referência à qual serviço eles pretendiam. Ademais é relevante apontar que outros gastos foram efetuados sem a contabilização, conforme o sistema Simba [Sistema de Invesigação de Movimentações Bancárias]" completou.

MP Eleitoral

Além da cassação e nova eleição, o Ministério Público Eleitoral também requereu o reconhecimento da arrecadação e gastos ilícitos de recursos, combinados com a prática de abuso de poder econômico.

Os requerimentos foram realizados nas alegações finais protocoladas em fevereiro deste ano no Tribunal Regional Eleitoral, em ação de investigação judicial eleitoral.

