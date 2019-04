DE TERRA NOTICIAS



O presidente do Brasil Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o recém empossado presidente da CBF, Rogério Caboclo, na tarde desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, sede do Governo, em Brasília. Durante o encontro, Infantino disse que o encontro com Bolsonaro foi positivo.



- Foi uma visita positiva, o presidente Bolsonaro é fã de futebol e pudemos falar da importância social e econômica do futebol no Brasil e no mundo - falou Infantino ao 'Agência Brasil'.

Durante o encontro, Caboclo falou sobre a importância do futebol para a economia do país.

Para isso, é necessário alterações em regulações que permitam aos clubes receberem investimentos nacionais e estrangeiros.

Bolsonaro brinca de embaixadinha com presidente da Fifa (Foto: Marcos Corrêa/PR)

De acordo com o presidente da CBF, isso será possível com a adoção de uma gestão profissional e alteração em regulações que permita aos clubes brasileiros receber investimentos nacionais e estrangeiros.



- Fazer uma escalada do futebol no PIB [Produto Interno Bruto] do Brasil. Os clubes precisam arrecadar mais e para isso diversificar e otimizar as fontes de receita, chegarem mais próximos dos clubes europeus e termos os craques mais tempo no Brasil e à disposição da seleção - afirmou.

