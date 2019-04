CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou, na quarta-feira (11), um inquérito civil para investigar eventuais atos de improbidade administrativa cometidos pelo secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Possas de Carvalho.

Possas teria descumprido liminar e decisão judicial relativa a uma ação civil pública de autoria do próprio MPE.

A investigação é conduzida pelo promotor de Justiça Célio Joubert Fúrio.

Consta na ação, sob a responsabilidade do juiz Luís Aparecido Bortolucci, que o Município deixou de cumprir ordem judicial que determinava a realização de exame eletroneuromiografia aos usuários da rede pública de saúde.

A Secretaria de Saúde teria ainda deixado de contratualizar e custear o exame disponível no Hospital Universitário Júlio Müller.

Por fim, a ação narra que o Município teria formalizado de forma irregular um Termo de Compromisso de Atendimento Ambulatorial.

“Resolvo instaurar inquérito civil para apurar eventuais atos de improbidade administrativa em face da conduta do Secretário Municipal de Saúde, Luiz Antônio Possas de Carvalho”, cita trecho do documento.

“E, por ser necessária a complementação de informações visando colher elementos para identificação e melhor delimitação dos investigados, dos fatos e do objeto da apuração, determino retificação da autuação com anotações devidas no sistema, dando-se publicidade na forma da legislação”.