O médico Huark Douglas Correia, um dos presos na Operação Sangria, sinalizou que irá colaborar efetivamente com as investigações da Defaz (Delegacia Fazendária), revelando fatos e entregando nomes de envolvidos em um esquema de fraude em contratos na área da Saúde.

Segundo apurou a reportagem, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) será um dos apontados pelo médico, que ocupou o cargo de secretário de Saúde de Cuiabá.

Os fatos relacionados a Emanuel não serão necessariamente apenas os que dizem respeito à Sangria, que apura fraudes em licitação, organização criminosa e corrupção ativa, com consequente pagamento de propina, envolvendo contratos em Cuiabá e no Estado, por meio das empresas Proclin e a Qualycare.

Fonte do MidiaNews revelou que Huark deverá apontar outras irregularidades e práticas criminosas, também no âmbito da Saúde, que não tiveram a sua participação.

Vereadores

“Tudo indica que ele viu muita coisa durante o período em que exerceu o cargo de secretário. E ele não está disposto a poupar ninguém”, disse a fonte.

O médico também deve apontar os nomes de alguns vereadores de Cuiabá, que teriam se beneficiado de esquemas na área da Saúde, principalmente recebendo benefícios, como propina.

As informações reforçam as especulações de que Huark e os outros dois médicos presos - Luciano Correia Ribeiro e Fábio Liberali Weissheimer - poderão tentar partir para um acordo de delação premiada.

Os três são os únicos que continuam detidos no Centro de Custódia de Cuiabá, já que nesta quarta (10), a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou a soltura de Celita Natalina Liberali, Fabio Alex Taques Figueiredo, Kedina Iracema e Flavio Alexandre Taques da Silva, considerados do “núcleo subalterno” do esquema.

