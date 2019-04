CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O ex-governador Pedro Taques (PSDB) sinalizou que não pretende voltar a disputar a eleição ao Senado, caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantenha a decisão que cassou o mandato da senadora Selma Arruda (PSL) e determinou a realização de novo pleito em Mato Grosso.

Selma teve o mandato cassado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), em sessão realizada na última quarta-feira (10).

“Não trabalho sobre hipóteses. Estou tratando da minha vida na esfera privada e não me cabe discutir herança de pessoa viva”, disse Taques, em entrevista ao MidiaNews.

“Procurei, na medida da minha competência, exercer as funções para as quais me propus, com responsabilidade e honestidade”, acrescentou o tucano.

Não trabalho sobre hipóteses, estou tratando da minha vida, na esfera privada e não me cabe discutir herança de pessoa viva

Questionado se descarta a possibilidade, ele reiterou “estar em outro momento” de sua vida.

Sobre a decisão do TRE, o ex-governador afirmou que Selma tem o direto de recorrer a instâncias superiores – como a própria já disse que o fará.

“A ilustre senadora pode se valer dos recursos constitucionais, através de seus competentes advogados”, disse.

Na eleição de 2018, Selma chegou a fazer parte da coligação "Segue em frente Mato Grosso", que tinha Taques como candidato à reeleição.



Ela se afastou do grupo especialmente em razão de divergências com o outro postulante ao Senado, o então deputado federal Nilson Leitão (PSDB).

Aguardo da OAB

Desde que deixou o Palácio Paiaguás, em dezembro passado, o governador tem evitado declarações à imprensa e aparições públicas.

Ao MidiaNews, ele disse que está morando em Cuiabá e, por ora, ainda não voltou a advogar.

“Estou aguardando, com respeito, a OAB analisar os documentos”, concluiu.

Leia mais sobre o assunto:

“Vou recorrer a instâncias superiores para provar minha boa fé”



TRE cassa mandato de Selma; MT terá nova eleição ao Senado