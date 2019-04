DA REDAÇÃO



Buscando construir um relação diferenciada, baseada no diálogo e na confiança, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, se reuniu com representantes do Fórum Sindical nesta quinta-feira (11) para repassar algumas informações de medidas administrativas que estão sendo tomadas pela Seplag para modernizar e desburocratizar a administração pública no que diz respeito à política de gestão de pessoas do Estado.

O secretário informou as ações adotadas pela secretaria a respeito da política de procedimentos administrativos relacionados a progressão de carreira, abono de permanência, rescisões contratuais, movimentação de pessoal, licença-prêmio.

O secretário também falou sobre medidas implementadas para acelerar a movimentação de servidores, as chamadas cessões, para outros órgãos e poderes. Elas passaram a ser feitas de maneira totalmente online, por meio de uma funcionalidade implementada no Sistema Estadual de Administração de Pessoal (Seap). Isso reduzirá consideravelmente o prazo, que cairá de 120 dias, em média, para apenas uma semana.

“Não queremos mais atrasos nos processos. Por isso temos tomado algumas medidas. Órgão central tem que ser inteligente, tem que desburocratizar e dar celeridade aos atos da administração pública. Estamos tomando algumas medidas para que as setoriais de gestão de pessoas trabalhem com essa ideia de modernização da gestão pública”, disse.

Outra mudança anunciada pelo gestor da pasta, é a publicação nos próximos dias, do decreto que estabelecerá diretrizes para concessão e gozo de licença-prêmio e mudanças na avaliação de desempenho dos servidores.

O representante do Fórum Sindical e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso (Sisma), Oscarlino Alves, avaliou a reunião como positiva. “Esse momento aqui é muito importante para as categorias. Tivemos um diálogo franco, aberto, pontual e informativo sobre algumas medidas que estão sendo adotadas pela secretaria que dizem respeito aos servidores”.

O presidente Sindicato dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo (Sinpaig), Edmundo César Leite, parabenizou a iniciativa. “O secretário está de parabéns ao convocar essa reunião para trazer essas informações importantes sobre decisões que o Estado está implementando para normatizar a vida do servidor dentro do Estado”.