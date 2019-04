DA REDAÇÃO



A Justiça de Mato Grosso confirmou nesta semana a regularidade na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (Tacin).

A decisão é do juiz Edson Dias Reis, que negou ação da Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL-MT).

Essa é terceira decisão favorável ao Estado pela manutenção da cobrança da taxa, confirmando a sua legalidade.

Houve posicionamento similiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que negou ação da Associação Hotéis de Sinop Convention & Visitor Bureau; e do Supremo Tribunal Federal (STF), que também rejeitou demanda feita pela Federação da Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt) .

Para evitar problemas, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) orienta os contribuintes sobre o pagamento.

A portaria 48/19 prorroga até o dia 31 de maio o vencimento da Tacin, cuja data era inicialmente 29 de março.