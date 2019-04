CAMILA RIBEIRO E CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) afirmou não ter qualquer tipo de preocupação com uma possível delação do ex-secretário de Saúde do Município, Huark Douglas Correia, no âmbito da Operação Sangria, que desbaratou um esquema de fraudes em contratos na área da Saúde.

Conforme noticiou o MidiaNews, Huark sinalizou que irá colaborar efetivamente com as investigações da Defaz (Delegacia Fazendária), revelando fatos e entregando nomes de envolvidos, entre os quais estaria o próprio prefeito e vereadores da Capital.

“Vá lá. Eu quero é que delate. Quero que fale o que tem que falar, em qualquer esfera, estadual, municipal, federal. Delate e prove. Principalmente, prove. Não tenho qualquer preocupação. Sou o maior interessado que tudo se esclareça”, disse Emanuel, na manhã desta sexta-feira (12).

Vá lá. Eu quero é que delate. Quero que fale o que tem que falar, em qualquer esfera, estadual, municipal, federal. Delate e prove. Principalmente, prove. Não tenho qualquer preocupação.

Ainda segundo ele, todos os fatos relativos à Sangria são “do passado” e não guardam qualquer relação com sua gestão: “Absolutamente nada”, afirmou.

O prefeito disse também que há muitas pessoas torcendo contra sua administração e que muitos preferem adotar o discurso do “quanto pior, melhor”.

“Fico impressionado como tem gente que torce contra Cuiabá, torce para que o prefeito não faça nada, torce para que o prefeito se prejudique, para que cidade não ande”, afirmou.

“Tudo isso para prejudicar o prefeito, esse ou aquele grupo. Pelo amor de Deus gente, isso é muito triste”, concluiu.

Possível delação

Segundo apurou a reportagem, os fatos relacionados a Emanuel não seriam necessariamente apenas os que dizem respeito à Sangria, que apura fraudes em licitação, organização criminosa e corrupção ativa, com consequente pagamento de propina, envolvendo contratos em Cuiabá e no Estado, por meio das empresas Proclin e a Qualycare.

Fonte do MidiaNews revelou que Huark deverá apontar outras possíveis irregularidades e práticas criminosas, também no âmbito da Saúde, que não tiveram a sua participação.

O médico também deve apontar os nomes de alguns vereadores de Cuiabá, que teriam se beneficiado de esquemas na área da Saúde, principalmente recebendo benefícios, como propina.

Leia mais sobre o assunto:

Preso, médico sinaliza que irá "entregar" Emanuel e vereadores