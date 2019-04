DA REDAÇÃO



O Governo do Estado de Mato Grosso fechou o mês de março de 2019 com um déficit de R$ 60,9 milhões. O valor leva em conta tudo o que foi arrecadado, o que foi pago e as despesas não pagas no mês.

O valor é 49,15% menor que o registrado no mês de fevereiro, quando o rombo nas contas do Estado foi de R$ 118 milhões. O número revela ainda uma tendência de queda acentuada, já que em janeiro o déficit ficou em R$ 168 milhões.

"O resultado final foi positivo. Já conseguimos ficar com um déficit inferior ao do mês passado, pois fechamos março com um saldo negativo de R$ 60,9 milhões. Vale lembrar que em fevereiro o saldo ficou negativo em R$ 118 milhões", disse o governador Mauro Mendes (DEM) em postagem no Instagram.

O déficit foi menor em março mesmo com o Governo gastando R$ 203 milhões com o pagamento de dívidas com bancos, contra R$ 53 milhões em fevereiro. Uma destes desembolsos do mês passado foi para o Bank Of America, parao qual o Estado destinou cerca de R$ 140 milhões.

O resultado final foi positivo. Já conseguimos ficar com um déficit inferior ao do mês passado, pois fechamos março com um saldo negativo de R$ 60,9 milhões

Nos despesas, o Governo efetuou o pagamento dos salários dos servidores ativos no valor de R$ 308.366.053 e dos inativos no valor de R$ 185.022.942.

Somente com repasses obrigatórios aos Poderes, referente ao duodécimo, o valor foi de R$ 198.144.092. Conforme prevê a lei, ao Tribunal de Justiça foi destinada a quantia de R$ 84.715.264; à Assembleia Legislativa o valor foi de R$ 40.291.590; ao Ministério Público R$ 34.216.166; para o Tribunal de Contas do Estado o valor foi de R$ 28.398.705 e para a Defensoria Pública o repasse foi de R$ 10.522.367.

Para as 141 prefeituras de Mato Grosso, no mês de março, o valor repassado foi de R$ 269.520.053.

A Educação recebeu de recurso referente ao Fundeb a quantia de R$ 130.322.625, além de R$ 7.392.002 também de repasse obrigatório.

À Saúde foi destinada a quantia de R$ 32.116.501 e para o custeio das secretarias de Estado o valor foi de R$ 52.666.824.

O Estado também fez o pagamento de dívidas bancárias na quantia de R$ 203.473.494. Além desses valores, foi bloqueada judicialmente a quantia de R$ 14.701.492 e para as contas especiais (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, Mato Grosso Saúde e MT Prev) foi repassado o valor de R$ 11.668.945.

Em investimentos, o Estado destinou a quantia de R$ 2.527.217.

Ainda cumprindo os repasses obrigatórios, o Estado repassou ao Fabov (Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte), Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Cipem (Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso) e Detran a quantia de R$ 1.376.326.

Veja o quadro divulgado pelo Governo: