DA REDAÇÃO



Ao considerar os avanços registrados em Cuiabá nos últimos anos, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), disse que a população tem muito a comemorar e merece novos avanços.

A declaração foi feita durante o lançamento da edição especial do Selo ‘Cuiabá 300 Anos e do Carimbo Comemorativo’, realizado em sessão especial alusiva ao aniversário da Capital, nesta sexta-feira (12), no Plenário das Deliberações, numa parceria com o Senado Federal e Câmara Municipal de Cuiabá.

Botelho também cobrou uma força-tarefa em defesa de melhorias nos setores essenciais, especialmente da Saúde, com ações que promovam, por exemplo, a reabertura da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. A ALMT disponibilizou R$ 3,5 milhões para ajudar a entidade filantrópica a superar a crise e retomar o atendimento de pacientes.

Ao destacar a história da Capital, o parlamentar ressaltou a hospitalidade do povo cuiabano, que acolhe a todos sem distinção e que merece retomar o desenvolvimento, inclusive solucionar a questão do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT.

“Por isso devemos pensar Cuiabá para além dos seus 300 anos, sem esquecer os problemas do presente. Precisamos efetivar Cuiabá como a capital do agronegócio. Para tanto é muito importante a duplicação completa da BR 163. É importante que a linha férrea chegue efetivamente ao leste e norte do estado e a que vem do sul passe pela capital interligando com as demais".

Na questão da mobilidade urbana tem muito a ser feito, o dito VLT não pode continuar sendo apenas o marco de uma tristeza e vergonha para o cidadão daqui

"Na questão da mobilidade urbana tem muito a ser feito, o dito VLT não pode continuar sendo apenas o marco de uma tristeza e vergonha para o cidadão daqui, precisa de solução imediata. Que estes 300 anos não sejam só de comemorações, mas de ações que visem melhorias estruturais da cidade e, principalmente, reflita em qualidade de vida para nossa gente, pra aqueles que já vivem aqui”, discursou Botelho.

Idealizador do evento, o senador Welington Fagundes destacou a importância do bom atendimento ao cidadão. Citou a aprovação de emendas impositivas, recursos que serão repassados direto do Governo Federal aos municípios e a reformulação da Lei Kandir. “É fundamental ao nosso estado. Tenho insistido com isso. Não vou abrir mão e desanimar para que possamos aprovar um fundo de compensação que seja realmente digno em relação ao esforço de cada estado. O governo federal deve para Mato Grosso e para o Brasil, não só o repasse do ano passado, mas também o deste ano, queremos que isso seja corrigido”, defendeu o senador.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro destacou o evento. “Cuiabá merece todos os louvores, todas as comemorações e respeito da sociedade e autoridades. Então, fico muito feliz em ver que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso não foge à regra e está homenageando a capital de Mato Grosso, a mais pujante deste país”, disse, ao destacar a união da classe política que resultou na construção do novo Hospital Municipal, que entrará em total funcionamento a partir do dia 9 de maio, aniversário de Mato Grosso.

Misael Galvão, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá destacou a valorização da história de Cuiabá. “Essa sessão é para que possamos fazer uma reflexão sobre o que e como podemos contribuir ainda mais com a nossa cidade. A Câmara é o poder mais antigo da Capital e do Estado. As grandes obras passaram pela Câmara de Cuiabá e cada vereador deixou sua contribuição”, disse.

O superintendente dos Correios, Edilson Francisco da Silva destacou que a homenagem a Cuiabá ficará eternizada no Selo Cuiabá 300 Anos e no Carimbo Comemorativo. “É com imenso orgulho e satisfação que participamos desta celebração e temos a honra de lançar o selo e o carimbo alusivos ao aniversários dos 300 anos de Cuiabá”, comemorou.

O evento foi abrilhantado pelo Coral da Assembleia Legislativa, sob a regência do maestro Carlos Taubaté. Também participaram vereadores, deputados estaduais, prefeitos, presidentes de bairros e representantes da sociedade organizada.