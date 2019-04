CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) reafirmou que vai vai provar sua inocência no chamado “Escândalo do Paletó” e que está preparado para as críticas, que devem se intensificar até 2020.

Emanuel argumenta que está preparado para qualquer tipo de “injúria, calúnia e difamação”, que possa vir da oposição neste período.

Em 2017, um vídeo em que aparece recebendo maços de dinheiro no Palácio Paiaguás, veio à tona. A gravação consta na delação premiada do ex-governador Silval Barbosa, que confessou uma série de crimes cometidos em sua administração.

Conforme Silval, o dinheiro entregue a Emanuel, à época deputado estadual, era uma espécie de “mensalinho” pago em troca de apoio à sua gestão.

“Nós estamos preparados para todo tipo de injúria, calúnia e difamação. Vamos provar nossa inocência lá na frente. Em política, infelizmente você é condenado pelo fato, você não é condenado no processo judicial”, disse o prefeito.

Emanuel afirma que é inocente e que as acusações que pesam contra ele “não o afetam” politicamente.

“Isso já foi explorado, mais do que já bateram em mim, mais do que já me violentaram, já inventaram e já mentiram, e fizeram todo tipo de apelação. Tripudiando mesmo. Isso não me afeta e eu vou mostrar isso no processo que nada tenho a ver com isso”, afirmou.

Eleição 2020

Apesar das diversas especulações, Emanuel ainda não se posicionou a respeito de uma possível candidatura à disputa eleitoral em 2020.

Há ainda a resistência por parte da primeira dama da Capital, Márcia Pinheiro, a uma nova disputa.

Emanuel afirmou que, antes de tomar a decisão, deve se reunir com os partidos de base e formar um grupo de apoio.

"Primeiro eu quero formar um grupo comprometido com Cuiabá, não com Emanuel Pinheiro. O desenho dele é minha base de apoio na Câmara de Vereadores. E eu quero fechá-lo, consolidá-lo. E se eu não for candidato, que é uma tendência maior por uma questão familiar, eu quero que o nome saia desse grupo”.