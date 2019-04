Primeira parcela do salário foi paga no dia 10 deste mês

DA REDAÇÃO



O Governo do Estado deposita, nesta segunda -feira (15), mais R$ 2 mil relativos aos salários de março, para os servidores ativos, aposentados e pensionistas, que recebem acima de R$ 5.500. No total serão depositados R$ 36.883 milhões. Com isso, 90% da folha do funcionalismo público serão quitados.

Na quinta-feira da próxima semana, dia 21, o governo paga a última parcela e completa o pagamento de toda a folha de março. Na data serão depositados R$ 61,55 milhões para os servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 7.200,00.

Na quarta-feira (10), o Governo do Estado depositou até R$ 5.500,00, nas contas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Com o depósito foram pagos integralmente 83,2% do total da folha de pagamentos.

A quitação da última parcela ocorrerá no dia 22, quando será depositado o restante dos valores não pagos na primeira e segunda parcelas, fechando assim o pagamento da folha salarial de março.

A quarta parcela do 13º salário remanescente de 2018 será paga no dia 30 deste mês, conforme calendário anunciado em janeiro. Das quatro parcelas, três já foram quitadas nos meses de janeiro, fevereiro e março.

O parcelamento do 13º engloba valores dos servidores efetivos aniversariantes dos meses de novembro e dezembro de 2018 e dos servidores comissionados.