O médico Luíz Saboia – que atualmente responde pela direção da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá – e três vereadores protagonizaram uma confusão na manhã desta terça-feira (16) dentro da unidade.

O hospital está com as atividades paralisadas desde o dia 11 do mês passado e é um dos filantrópicos alvos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Câmara de Vereadores.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que Saboia discute com funcionários da Santa Casa e chega a empurrar uma das pessoas que filmava o ocorrido.

Ao MidiaNews, o vereador Toninho de Souza (PSD) – que preside a CPI – relatou que, acompanhado dos colegas Justino Malheiros (PV) e Luis Claudio (Progressistas), esteve na Santa Casa na manhã de hoje para protocolar um documento requerendo uma série de informações da unidade.

“Feito isso, coincidentemente nos encontramos com funcionários que tinham acabado de se reunir com a nova direção, em busca de um posicionamento sobre os salários que entrarão no sétimo mês de atraso”, disse Toninho.

Neste momento, segundo ele, Saboia teria chegado ao ambiente e pedido que Toninho e os demais vereadores o acompanhassem para uma reunião na direção. Diante da recusa dos parlamentares, ele teria se exaltado, segundo o parlamentar.

“Nos recusamos a reunirmos com ele, pois percebemos a presença do médico Antônio Preza [ex-diretor da Santa Casa]. Tivemos conhecimento de que, embora tenha pedido demissão, o Preza continua atuando nos bastidores e inclusive participando dos atos da nova comissão”, afirmou o vereador.

“Para nós, o Preza nada mais é que um investigado na CPI e suspeitamos que ele seja o responsável pelo caos na Santa Casa. Por isso, decidimos não nos reunir com o Saboia. Por conta disso, ele nos expulsou de lá”, acrescentou Toninho.

Após o episódio, Toninho disse ter tomado conhecimento que Saboia agiu com agressividade com os funcionários e que a pessoa de quem ele tentou tomar o celular das mãos chegou a desmaiar.

Ele disse ainda que ele os demais vereadores decidiram sair da unidade, para evitar “que os ânimos ficassem ainda mais acirrados”.

Intervenção

Toninho afirmou também acreditar que a nova comissão que toma conta da Santa Casa na verdade é uma espécie de “fachada”, já que o ex-presidente Antônio Preza continuaria atuando por lá.

Desta forma, ele disse que tenta uma agenda com o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) ainda nesta terça para reiterar o pedido dos vereadores de intervenção na Santa Casa.

“Saímos de lá hoje pela manhã para evitar uma nova confusão, mas me reunirei com o prefeito para cobrar a intervenção. Nós percebemos que ‘trocou seis por meia dúzia’. A nova comissão é conversa fiada, o Preza continua agindo, antigos diretores continuam por trás, enquanto o pedido de intervenção feito pela Câmara está nas mãos do prefeito. Isso que iremos cobrar”, concluiu Toninho.



